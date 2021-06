PSG : Mbappé est coincé, le Real renonce

Dans : Kylian Mbappé.

La fermeté du Paris SG dans le dossier Kylian Mbappé a bien été enregistrée par le Real Madrid.

Malgré une situation contractuelle favorable, l’attaquant de l’équipe de France ne devrait pas bouger cet été. De là à dire qu’il va forcément prolonger son contrat, il y a un pas que personne ne peut s’engager à franchir. Mais en tout cas, le message est passé et le Real Madrid ne va même pas tenter un transfert cet été. C’est The Athletic, média britannique qui suit souvent de près les transferts des stars, qui annonce qu’au sein de la Maison Blanche, on juge une arrivée de Kylian Mbappé cet été « quasiment impossible ». Il faudrait un énorme bras de fer, ou des négociations qui échouent de manière radicale, pour provoquer un retour de flamme dans une telle opération. Le Real Madrid, qui n’a pas envie de froisser les dirigeants parisiens, espère surtout désormais que Mbappé ne prolongera pas son contrat, et pourra ainsi être courtisé à partir du mois de janvier prochain, pour une arrivée en 2022.

Un calcul qui permettrait au Real Madrid de faire une énorme économie, alors que l’ancien monégasque est toujours évalué à plus de 150 ME si un transfert devait avoir lieu en juillet ou en août. Le PSG se sent en tout cas renforcé par la position du Real Madrid, qui ne pousse pas au bras de fer comme le Barça avait par exemple pu le faire avec Neymar en 2019. Nasser Al-Khelaïfi ne veut toutefois pas perdre du temps, et espère bien avancer dans le dossier de sa prolongation de contrat dès la fin de l’Euro. L’idée est de ne pas laisser la saison 2021-2022 reprendre sans avoir bouclé ce dossier. Car le danger serait alors énorme, Mbappé pourrait resservir son argument de sa volonté de se concentrer sur le sportif, sans évoquer réellement son avenir avec ses dirigeants.