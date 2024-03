Mohamed Henni mis en demeure par Mbappé, Cyril Hanouna s'en mêle

Dans : Kylian Mbappé.

L’information est lunaire et pourtant réelle, Kylian Mbappé a déposé plainte contre l’influenceur Mohamed Henni. Un clash arbitré par Cyril Hanouna en personne.

Casseur de télévisions pour le plus grand plaisir de ses followers, l’influenceur marseillais Mohamed Henni a diversifié ses activités au cours des dernières années. En plus de débriefer les matchs de l’OM avec un ton complètement décalé, c’est le moins que l’on puisse dire, Mohamed Henni a lancé un business de restauration rapide. L’un de ses sandwichs, le « Klub Kebab » fait référence à Kylian Mbappé dans sa description puisqu’il est noté que son pain rond boulanger est « aussi rond que le crâne de Mbappé ».

C’est pour cette mention que l’attaquant du Paris Saint-Germain a porté plainte contre l’influenceur (et restaurateur, donc) marseillais. « Mbappé m’attaque en justice, je suis anéanti. Je ne pensais pas qu'un joueur à ce niveau avait le temps de penser à moi. Il a pris du temps et de l'argent pour s'attaquer à moi. Je ne fais de mal à personne, je fais de l’humour. Tu n'as pas honte, tu n'as que ça à faire? M'attaquer en justice, porte plainte contre moi pour ça, pour trois fois rien? Je tombe de très haut » s’est indigné le principal intéressé dans sa dernière vidéo sur YouTube.

Cyril Hanouna défend Mohamed Henni... et Kylian Mbappé

Ce clash inattendu a fait réagir Cyril Hanouna, animateur phare de C8 et de l’émission Touche pas à mon poste. « Non, mais franchement moi je l’adore Mohamed Henni. Qu’est-ce qu’il est drôle ! Non mais ça va, c’est sympathique. Moi je suis sûr que Kylian Mbappé n’est même pas au courant, que ce sont ses avocats ou les gens qui le représentent qui font du zèle » a lancé l’animateur, défendant à la fois Mohamed Henni et Kylian Mbappé et refusant donc de se mouiller dans cette histoire. En attendant, que l’attaquant du PSG soit à l’origine de cette plainte ou non, cela ne va pas changer grand-chose pour Mohamed Henni, qui se retrouve bel et bien dans une affaire judiciaire qu’il n’avait sans doute pas vu venir.