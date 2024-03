Mbappé sifflé au Vélodrome mardi, il en sourit déjà

Mardi, l'Equipe de France recevra le Chili dans la chaude ambiance du stade Vélodrome. Un lieu particulier d'autant plus pour les joueurs français du PSG. Kylian Mbappé s'attend à un traitement spécial et cela ne l'effraie pas vraiment.

Les Jeux Olympiques de Paris privent l'Equipe de France du Stade de France pendant une bonne partie de l'année 2024. Pour le public français, cela ressemble plutôt à un mal pour un bien. Les Bleus s'en vont désormais dans tout le territoire, quittant Saint-Denis et son enceinte jugée trop aseptisée. Le dépaysement sera total mardi puisque la France affrontera le Chili au stade Vélodrome. L'enceinte de l'Olympique de Marseille est toujours bouillante, y compris quand la France remplace l'OM. Personne n'a oublié l'atmosphère magique du France-Allemagne de l'Euro 2016. Certains joueurs français seront galvanisés quand d'autres pourraient être intimidés.

Par exemple, les joueurs du PSG évolueront presque à l'extérieur. Au Parc comme au Vélodrome, le maillot français n'efface jamais totalement l'identité parisienne ainsi que marseillaise auprès du public concerné. Kylian Mbappé l'a bien compris, anticipant déjà un accueil difficile de la part des supporters phocéens. Cependant, il a confié au micro de Téléfoot que rien ne pourrait le déstabiliser sur le terrain.

Kylian Mbappé sur le match face au Chili mardi et l'accueil du Vélodrome :



"Je sais que je ne serai pas en terre conquise ! Mais je comprends : même si on est en sélection, je reste un joueur du PSG, donc je ne m'attends pas à ce qu'on me déroule le tapis rouge" (@SaberDesfa) pic.twitter.com/bPdp4ff1Rg