Mbappé ruiné par Deschamps et Galtier, il accuse

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

A lui tout seul, Kylian Mbappé a changé le cours du match entre le PSG et le Bayern Munich, mardi soir en Ligue des Champions.

L’entrée de l’attaquant parisien peu avant l’heure de jeu n’a pas suffi à changer le résultat du match (0-1). En revanche, la présence sur le terrain de Kylian Mbappé a métamorphosé le visage du Paris Saint-Germain, bien plus incisif et dangereux avec la star de l’Equipe de France. Auteur d’un but refusé pour hors-jeu et d’une énorme occasion en face à face avec Sommer, sur laquelle il avait pris la défense bavaroise de vitesse, Kylian Mbappé sera sans conteste le facteur X du PSG au match retour dans trois semaines à Munich. En revanche, le plan de jeu de Christophe Galtier est assez minimaliste et peine à mettre en valeur les qualités de l’ancien Monégasque. Mbappé vit au PSG une situation qui est finalement similaire à ce qu’il connait en Equipe de France, où Didier Deschamps mise tout sur la vitesse de l’attaquant parisien.

Mbappé, le sauveur d'un PSG sans idées

Cela est regrettable selon Walid Acherchour, qui aimerait que les deux entraîneurs français proposent à Mbappé un système de jeu dans lequel ses qualités seraient mises en valeur, plutôt que de voir uniquement le buteur du Paris Saint-Germain comme le sauveur. « Deschamps et Galtier qui représentent l’élite de notre football avec l’Equipe de France et le PSG n’ont aucun projet de jeu et se repose uniquement sur le talent de Mbappé. Au lieu de créer quelque chose pour lui faciliter la vie, ils lui demandent de les sortir de la merde » a publié Walid Acherchour. Pas tendre avec Christophe Galtier, le consultant de Winamax et de RMC et en a remis une couche dans une autre série de tweets sur la situation actuelle du PSG et sur l’entraîneur parisien.

Galtier - Deschamps, même combat

« Ils ont nommé un coach qui n’a jamais entraîné des joueurs de ce niveau et qui n’a jamais connu un 1/8 de C1 en montrant de grosses lacunes dans ses idées à Nice (en plus du management) avec comme cerise sur le gâteau le fait d’être marseillais. Nan faut reconnaître que c’est fort. Galtier va peut-être donner une saison au PSG ou ça va sortir en 1/8ème et l’OM peut faire un doublé incroyable Coupe de France/Ligue 1 avec un effectif à 1 milliard de masse salariale. Cet exploit est encore possible au matin du 15 février. Je ne sais pas si on se rend compte » a publié le consultant, tout simplement sidéré par la saison catastrophique que le PSG de Christophe Galtier est en train de réaliser. Une situation désastreuse dont les supporters ont bien conscience et qui empirera dans trois semaines si le Bayern Munich élimine le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions dès le stade des 8es de finale.