Les chiffres qui vont énerver Kylian Mbappé

Le PSG n'est pas en grande forme ces dernières semaines, et Kylian Mbappé non plus. Le voir disputer trois matchs sans marquer fait déjà beaucoup parler, et vont certainement agacer l'international français.

Trois matchs sans marquer, et le nom de Kylian Mbappé est au centre des attentions. C’est aussi à cela que l’on peut voir que l’attaquant du PSG a changé de dimension. Pour gonfler les chiffres, avec la trêve internationale, il est même rappelé que cela fait plus d’un mois que le kid de Bondy n’a plus fait trembler les filets avec Paris. Sa dernière réalisation aura été son but victorieux à Brest, inscrit dans les derniers instants, le 11 mars dernier. Depuis, Mbappé a bien marqué avec l’équipe de France, mais il reste sur trois rencontres, contre Rennes, Lyon et Nice, sans avoir augmenté son total de buts avec le PSG.

Mbappé sans la Coupe de France, c'est triste

Rien de dramatique pour le moment, mais cela reste inhabituel pour un joueur qui a déjà marqué 31 buts cette saison sous le maillot du Paris SG. Cela faisait un an et demi, et l’automne 2021, qu’il n’avait pas connu une telle série, preuve de son incroyable régularité. Une régularité qui connait donc une baisse de régime, car Le Parisien précise tout de même que, s’il a marqué 11 buts sur les 14 derniers matchs, Kylian Mbappé le doit surtout à son quintuplé contre Pays de Cassel en Coupe de France. Ainsi, sur cette année 2023, sans compter les matchs de Coupe de France et son festival face aux amateurs, l’ancien monégasque ne se classe qu’à la 35e place des buteurs européens dans les championnats.





Dès lors, tout le monde se penche sur les raisons de cette mauvaise passe. Le PSG est beaucoup moins bien, et Kylian Mbappé également. L’absence de Neymar le prive quand même d’un danger offensif et d’un pourvoyeur de bons ballons. Et la fatigue physique de son terrible enchainement après la Coupe du monde finit par peser dans une fin de saison qui n’a plus vraiment d’enjeu depuis l’échec en Ligue des Champions.



Un Mbappé moins saignant et moins décisif, cela surprend, mais le constat est implacable. « Il était un peu gêné physiquement, mais je trouve qu’il n’a pas de coup de rein, il ne fait plus de différence, il fait de mauvais choix surtout. Il s’est souvent excentré au lieu de se recentrer, pour trouver son pied droit. N’importe quel joueur peut perdre confiance pendant une période, aussi courte soit-elle. Si tu n’es pas bien physiquement, tu peux perdre confiance sur trois matchs », a livré Régis Testelin, le journaliste de L’Equipe, après le match peu convaincant de Mbappé face à Nice.

Mbappé énervé pour la fin de saison ?

Des propos et des statistiques qui pourraient agacer un Kylian Mbappé qui n’a jamais ménagé sa peine, y compris quand il souffrait de petits pépins physiques et a quand même enchainé les matchs, ou effectuer un sprint pour être rétabli face au Bayern Munich peu après une blessure. De quoi agacer l’international français, que l’on sait attentif à son image, et qui va désormais profiter de semaines pleines de repos pour être à 100 % pour les matchs du week-end. De quoi provoquer un réveil brutal de Mbappé pour la fin de saison du Paris SG ? Son club en a en tout cas bien besoin.