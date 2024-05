Mbappé lâche 20 ME pour devenir le voisin de Richard Gere

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Kylian Mbappé va disputer son dernier match avec le Paris Saint-Germain, lors de la finale de la Coupe de France. L'attaquant a déjà planifié son arrivée à Madrid et il sera bien entouré.

Le samedi 25 mai, Kylian Mbappé va disputer son dernier match avec le PSG, face à l'Olympique Lyonnais, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Le joueur de 25 ans a l'occasion de remporter un dernier trophée avec le club parisien. Il pourra ensuite s'envoler vers le Real Madrid. Car si son départ en Espagne n'a pas encore été annoncé, La Razon affirme que l'ancien joueur de l'AS Monaco a d'ores et déjà acheté une villa dans le quartier fermé de La Moraleja à Madrid. Sa maison se trouve à seulement 5 minutes du centre d'entraînement des Merengues. Le média espagnol affirme que Kylian Mbappé a dépensé 20 millions d'euros pour acheter cette villa et qu'il va devenir le nouveau voisin de l'acteur américain Richard Gere, connu pour son rôle dans Pretty Woman. L'acteur américain est marié à une Espagnole de 33 ans sa cadette, et se trouve très souvent à Madrid, pour le business ou le plaisir. Sa villa est plus modeste que la future résidence de Mbappé, puisqu'elle a été achetée pour 11 ME. Sergio Ramos a également une propriété dans ce quartier, tout comme Luka Modric par exemple.

Kylian Mbappé prend déjà ses marques à Madrid

Kylian Mbappé prépare donc soigneusement son arrivée au Real Madrid. Mais avant de poser ses affaires dans la capitale espagnole, le capitaine de l'équipe de France va d'abord disputer l'Euro 2024 en Allemagne, avec l'ambition de s'offrir le titre, le seul qui lui manque en sélection. Champion du monde et vainqueur de la Ligue des Nations, l'attaquant français a l'occasion de s'offrir un troisième sacre international. Ce qui serait de bon augure avant son déménagement officiel au Real Madrid, où il est très attendu par les supporters. Le club de la Maison Blanche attend probablement la fin de saison officielle et l'issue de la finale de la Ligue des Champions pour annoncer publiquement le transfert de Kylian Mbappé.