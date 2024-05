Mbappé choqué, cette jeune femme devient une star

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Pendant que ses coéquipiers du PSG jouaient contre Metz dimanche soir, Kylian Mbappé a partagé du bon temps à Cannes avec Ousmane Dembélé. Une vidéo de l’attaquant parisien est devenue virale.

Personne n’y a échappé, la vidéo est devenue virale depuis le début de la semaine. Dimanche, alors que le Paris Saint-Germain jouait la dernière journée de Ligue 1 contre Metz, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient à Cannes. Bien loin des préoccupations du club parisien et de Luis Enrique dans la préparation de cette rencontre face au barragiste de la Ligue 1 et au repos dans l’optique de la finale de la Coupe de France, les deux internationaux français ont bien profité de leur temps libre pour se détendre. Dans une vidéo amateur qui a fait le tour des réseaux sociaux, on peut notamment voir que les deux attaquants du PSG ont passé du bon temps dans un restaurant de plage. Kylian Mbappé a été filmé en pleine discussion avec Ousmane Dembélé lorsque soudain, son regard s’est brutalement arrêté sur une jeune femme qui s'est rapprochée de la table avec un drapeau.

Durant quelques secondes, la future star du Real Madrid est restée bouche bée et son regard en disait long sur ce que de nombreux internautes ont considéré comme un véritable coup de foudre. Sur la vidéo, le visage de la jeune femme n’est pas filmée, mais elle a tout de même été retrouvée sur les réseaux sociaux. Elle s’appelle Léa et visiblement, elle travaille à Cannes dans l’établissement au sein duquel Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont venus manger. En quelques minutes, la popularité de la jeune femme, anonyme jusque-là, a totalement explosé sur les réseaux sociaux puisque son compte Instagram est passé de 700 à près de 90.000 followers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par λέα (@leatsa__)

Un incroyable buzz pour la jeune femme, qui a réussi à décontenancer l’imperturbable Kylian Mbappé et qui méritait bien une telle récompense. Une belle carrière peut désormais s’ouvrir à elle au vu de sa nouvelle popularité qu’elle doit en partie au regard médusé de Kylian Mbappé au bord de la mer. Pour la petite histoire, on notera tout de même que pour l'heure, la jeune serveuse et la star du PSG ne se suivent pas sur les réseaux sociaux. Alors que Kylian Mbappé est toujours resté très discret sur sa vie amoureuse, cette vidéo a en tout cas provoqué un énorme emballement sur les réseaux sociaux puisque les internautes sont toujours très gourmands de ce type d'information et encore plus lorsqu'elle concerne une superstar du football mondiale. Cependant, certains pensent que Mbappé a surtout été étonné que la jeune femme se présente avec un drapeau...néerlandais, ce qui peut évidemment expliquer aussi sa réaction.