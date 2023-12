Mbappé au Real Madrid, accord en janvier 2024 ou jamais

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

En 2024, le Real Madrid tentera de recruter Kylian Mbappé en fin de contrat pour la deuxième fois en trois ans. Les Merengues veulent parvenir à leurs fins rapidement sous peine d'enterrer le dossier Mbappé pour de bon.

Le Real Madrid mettra-t-il enfin la main sur Kylian Mbappé en 2024 ? Les Espagnols ont convoité le Français dès 2017 alors qu'il jouait à Monaco, mais ce dernier est finalement parti au PSG. La perspective d'un transfert est réapparue en 2021, mais surtout en 2022 avec la fin de contrat de Mbappé à Paris. Finalement, l'attaquant français, longtemps annoncé partant pour Madrid, a prolongé pour deux ans supplémentaires au PSG. Déçu par ce choix, le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot et attend 2024 pour enfin arracher un joueur de nouveau en fin de contrat. Les dirigeants madrilènes n'ont pas l'intention de l'attendre plus longtemps ceci dit, et si l'opération doit se faire, ce sera dans un mois et pas plus tard.

Mbappé doit vite signer ou le Real l'abandonne

Le journaliste de Relevo, Jorge Picon, fait le point sur la stratégie du Real Madrid pour les prochaines semaines. En effet, à partir de janvier, le club madrilène pourra enfin négocier officiellement et légalement avec Mbappé, puisque ce dernier arrive en fin de contrat. Bien que le Real Madrid a six mois environ pour convaincre le joueur français, il ne veut pas laisser traîner les choses comme en 2022 et ainsi permettre au PSG de trouver des arguments et éventuellement encore retourner la situation.

💣💣💣



Último intento del Real Madrid por Kylian Mbappé:



▫️ Le presentarán una oferta durante el primer tramo de 2024.

▫️ El club blanco no tirará la casa por la ventana: si quiere venir, tendrá que demostrarlo.



🤝 @MatteMoretto

— Picón (@JorgeCPicon) December 1, 2023

Le Real Madrid veut donc mettre Kylian Mbappé devant ses responsabilités le plus vite possible. « Si le Français veut rejoindre le club, alors il doit le prouver », écrit Picon au sujet de l'état d'esprit du Real Madrid. Très tôt au premier semestre 2024, les dirigeants madrilènes mettront le paquet pour Mbappé avec une offre jugée exceptionnelle et supérieure aux autres formations européennes. Soit Mbappé accepte de venir tout de suite, soit le Real abandonnera définitivement le dossier à l'avenir selon Picon. Le Real Madrid estime être en position de force avec le renfort de Bellingham et celui à venir d'Endrick, de quoi rendre le recrutement de Kylian Mbappé presque superflu finalement.