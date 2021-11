Mbappé au Real, Florentino Pérez prend une décision radicale

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Dans un mois et demi, Kylian Mbappé sera libre d’annoncer son futur club. Le Real Madrid est sa destination numéro 1.

Bien sûr, l’attaquant actuellement au PSG va se donner le temps de la réflexion. Il sera toutefois autorisé pour lui de discuter avec le Real Madrid, ou d’autres clubs, comme il le fait actuellement avec le Paris SG. Le club français espère toujours le convaincre de rester quelques saisons en plus à Paris, mais c’est peine perdue selon un expert du marché des transferts. En effet, si l’officialisation attendra probablement l’été prochain et la fin de la saison, tout est absolument bouclé dans cette opération. Au point que Florentino Pérez a décidé de ne plus trop pousser les contacts avec le clan Mbappé, histoire de ne pas énerver les dirigeants parisiens et l’Emir du Qatar, avec qui il est aussi en business dans d’autres secteurs. Le président du Real Madrid préfère ne plus parler de Mbappé et ne plus actionner ses réseaux, la cause étant entendue pour lui.

Mbappé c'est fait, il manque Haaland

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour Eduardo Inda, patron de OK Diario et guru des transferts en Espagne, la Maison Blanche peut déjà se préparer à floquer des maillots avec le nom de Kylian Mbappé. « On m’a dit dans les plus hautes sphères du Real Madrid que tout était bouclé pour Mbappé. Maintenant, ils vont tenter autre chose. C’est de prendre Haaland en plus de Mbappé. Le Real Madrid est capable d’aller les chercher, d’autant qu’ils n’ont rien payé pour Mbappé. Alors, il faut mettre environ 75 millions d’euros pour Haaland, et je pense que c’est aussi bien parti », a lancé Eduardo Inda, qui est l’un des premiers à annoncer que ce coup double qui semble incroyable sur le marché des transferts est désormais réalisable.

Haaland préfère la Premier League au Real

Inutile de dire que cela changerait totalement la face d’un Real Madrid qui se prépare à perdre Gareth Bale, en fin de contrat, et Eden Hazard, poussé vers la sortie et bien parti pour retrouver la Premier League. L’idée est de créer un incroyable trio composé de Haaland, Mbappé et Benzema, le temps que ce dernier puisse encore rendre des services à la Casa Blanca. Si Mbappé est en effet en bonne voie pour rejoindre le Real Madrid en provenance du PSG, il reste tout de même à savoir si le Norvégien osera se frotter à cette énorme concurrence alors qu’il rêve plus de rejoindre la Premier League à l’avenir. Et si cette somme de 75 millions d’euros pour le faire venir était suffisante, nul doute que plusieurs clubs anglais, mais aussi le PSG, vont tenter leur chance. Les Parisiens auront à coeur de compenser le départ désormais quasiment inévitable de Kylian Mbappé, avec une recrue de choix au poste de numéro 9.