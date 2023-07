Mbappé à Arsenal, le coup de canon ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Mis au pied du mur par le PSG, Kylian Mbappé pourrait changer d'air cet été. Le Real Madrid est le grand favori, mais c'est nouveau, le journal anglais The Independent révèle qu'Arsenal fait aussi rêver l'attaquant français.

Prolonger au PSG ou partir dès cet été, la situation de Kylian Mbappé est claire aux yeux du club parisien, qui a fait savoir par la voix de son président qu’il donnait encore quelques semaines à son attaquant vedette pour trancher sur son avenir. Mais ce coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi n’offre absolument aucune garantie sur la suite de l’été. Dans un sens comme dans l’autre, des surprises peuvent intervenir et l’exemple de l’an dernier, quand Mbappé a prolongé avec le PSG alors que tout indiquait sa signature au Real Madrid, reste dans toutes les mémoires.

Mbappé fan du Arsenal d'Arteta

De quoi donner de l’espoir à des clubs qui rêvent de réaliser le gros coup. C’est le cas à Arsenal depuis les révélations tonitruantes du journal anglais plutôt sérieux The Independent. Le média tord le cou à la rumeur qui veut que Liverpool soit le club anglais dans lequel Kylian Mbappé rêve de signer s’il devait franchir la Manche. En effet, c’est plutôt Arsenal qui a les faveurs de l’international français. The Independent affirme que le projet mené par le club londonien inspire beaucoup l’attaquant du PSG, qui admire la construction sur le long terme avec Mikel Arteta et sa capacité à investir également, puisque les Gunners ont déjà acheté Kaï Havertz, et pourraient recruter Declan Rice dans les prochains jours. Cette progression a failli se traduire cette saison avec le titre en Premier League, mais le sprint final de Manchester City a laissé tout le monde sur le carreau.

Néanmoins, le retour en Ligue des Champions est assuré et Arsenal a des moyens financiers importants pour réaliser cet énorme coup. D’autant plus que Kylian Mbappé serait, selon le journal anglais, captivé à l’idée de redonner le titre de champion aux Londoniens, qui courent après depuis tout simplement 20 ans. Une préférence nouvelle donc, qui s’explique aussi par la faillite de Liverpool à se mêler à la lutte pour les premières places la saison dernière. Néanmoins, les obstacles sont encore jugés très nombreux, et The Independent assure qu’aucun contact sérieux n’a été noué entre les deux parties.

PSG, Real Madrid, Arsenal, in that order ?

Sans compter l’aspect financier et surtout le salaire parisien de Mbappé qui n’est pas aux normes de la Premier League, pourtant très élevées, sa préférence de carrière est toujours de continuer au PSG, et sinon de rejoindre le Real Madrid. Mais si jamais Paris décidait d’ouvrir la vente de son prodige à tout le monde, une fenêtre de tir s’ouvrirait inévitablement pour les clubs anglais. Et visiblement, à ce petit jeu, Arsenal aurait quelques arguments à faire valoir avec son projet mené de main de maitre par Mikel Arteta, un coach parfois annoncé dans le viseur du PSG, notamment au printemps dernier.