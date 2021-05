Madrid supplie Mbappé de trahir le PSG !

Dans : Kylian Mbappé, PSG.

Afin de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid tenterait de persuader l'attaquant français du Paris Saint-Germain de ne pas prolonger son contrat.

Le dossier Kylian Mbappé donne des sueurs froides du côté du PSG, mais également à Madrid où Florentino Perez veut faire de la star française sa tête de gondole pour la saison prochaine. Tandis que le joueur parisien s’apprête à rejoindre l’équipe de France, la presse espagnole s’excite sur les propos de Mbappé dimanche soir dans la foulée du match de Ligue 1 à Brest. Et lors de la célèbre émission El Chiringuito TV, Josep Pedrerol s’est enflammé sur ce qui serait le transfert du mercato 2021. Pour l’animateur espagnol, le Real Madrid s’est clairement rapproché de l’entourage de Kylian Mbappé afin de faire avancer les opérations.

Car du côté des Merengue, on craint plus que tout que l’international tricolore prolonge même pour une ou deux saisons avec le PSG, ce qui serait évidemment un rude coup sur le plan économique . « Le Real Madrid tente de convaincre Mbappé de ne pas renouveler son contrat », a lancé le journaliste d’El Chiringuito TV, qui rappelle que Florentino Perez s’était dit « tranquille » lorsque le cas de l’attaquant du Paris Saint-Germain avait été évoqué. Une confiance relative dans la mesure où l'UEFA pourrait aussi s'inviter dans ce transfert éventuel de Kylian Mbappé à Madrid, si l'instance européenne du football décidait d'exclure le vice-champion d'Espagne de la prochaine Ligue des champions. Nul doute qu'une telle sanction serait un gros atour pour Leonardo et le PSG dans les négociations avec l'attaquant français.