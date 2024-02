Le Real s'endort, Mbappé innocenté

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Le dossier Kylian Mbappé ayant accaparé toute l’attention du côté du Real Madrid au cours des derniers jours, Carlo Ancelotti a refusé de se trouver des excuses après le nul de son équipe contre le Rayo Vallecano dimanche (1-1).

Attendu à Madrid depuis de nombreuses années, Kylian Mbappé devrait logiquement débarquer au Real l’été prochain. Si l’attaquant du PSG n’a pas encore officialisé son départ de Paris et son arrivée à Madrid, le champion du monde 2018 aurait annoncé son choix à ses coéquipiers ainsi qu’à sa direction cette semaine. Depuis que cette information est sortie dans la presse, les médias français et espagnols n’ont plus que le mot Mbappé en bouche. Mais si ce dossier chaud occupe tous les esprits à Madrid, Carlo Ancelotti a refusé de se cacher derrière tout ce brouhaha médiatique pour expliquer le nul de son équipe contre le Rayo Vallecano en Liga (1-1). Ce dimanche, le Real a effectivement vécu un après-midi compliqué entre l'égalisation de De Tomás après l’ouverture du score de Joselu, et l'expulsion de Carvajal. Questionné sur le fait que ses joueurs auraient pu être distraits par les discussions liant Mbappé au Real, l'entraîneur italien a clairement mis cette excuse de côté.

« Reprocher quoi que ce soit à cette équipe cette saison, c'est difficile »

🚨🗣️ | Journaliste : "Votre manque de concentration est-il lié à ce qu'il se passe avec Mbappé 🇫🇷 ?"



🗣️ Ancelotti : "Nous sommes toujours concentrés, et aujourd’hui aussi. Réprimander cette équipe pour quelque chose cette saison est très difficile." ✅#RealMadrid pic.twitter.com/dnexGqRXuH — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) February 18, 2024

« Quand n'avons-nous pas été concentrés par des éléments extérieurs ? Je pense que nous l'avons toujours été. Même sur ce match, quand les choses n'allaient pas très bien. Reprocher quoi que ce soit à cette équipe cette saison, c'est difficile. Nous avons très bien commencé le match et nous avons marqué tôt. Après le penalty du Rayo, le jeu a changé, il y a eu plus de duels, c'était plus une bataille, avec plus d'arrêts dans le jeu. C'est un match nul dont nous ne sommes pas contents, mais nous allons continuer. Nous sommes bien positionnés. Nous voulons gagner chaque match, mais pour gagner le championnat, il est important de ne pas perdre si on ne peut pas gagner. Parfois, un match nul fait mal, mais en fin de compte, cela peut être une étape positive pour nous aider à gagner la Liga », a expliqué, en conférence de presse, l’entraîneur italien, qui refuse de trop se mouiller avec le dossier Mbappé, tant que celui-ci n’a pas officiellement annoncé son départ au Real.