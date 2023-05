L1 ‍: L'étonnant débat sur l'importance de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Par ses stats, son aura et sa précocité, Kylian Mbappé est déjà entré dans la légende de la Ligue 1 à 24 ans seulement. Mais, est-il le meilleur d'entre tous ? Pas forcément. C'est ce que répondent plusieurs observateurs très éclairés du football français.

Depuis 2017, en Ligue 1, Kylian Mbappé règne sans partage et sans adversaires. Le jeune attaquant français accumule les trophées collectifs avec le PSG mais surtout les distinctions individuelles de son côté. Il devrait être élu meilleur joueur du championnat pour la quatrième fois dimanche soir, un record à 24 ans seulement. Il est bien parti aussi pour finir meilleur buteur pour la cinquième fois de rang, égalant possiblement le recordman Jean-Pierre Papin. Un bilan et un CV qui le placent très haut parmi les talents individuels les plus reconnus en Ligue 1. On pourrait même le placer premier dès maintenant.

Mbappé meilleur de la Ligue 1 ? Pas tout de suite

Certains passionnés de football le pensent sans doute. Le journal Le Parisien a voulu avoir le ressenti des figures du football français, journalistes comme anciens joueurs. Et paradoxalement, chez eux, l'adhésion est moins forte que prévu. Kylian Mbappé est certes prodigieux mais d'autres noms le concurrencent sans discussion. « Intrinsèquement, le meilleur pour moi, c’est Michel Platini, et c’est aussi un choix émotionnel et amical. Mais celui qui s’est exprimé au top de ses possibilités dans le championnat, c’est forcément Kylian. Il a tout démontré. On dit que Mbappé peut encore progresser mais il possède déjà un tel niveau ! Je mettrais également Ronaldinho, Jean-Pierre Papin sans oublier Raymond Kopa, Josip Skoblar, Salif Keita ou Didier Drogba », liste notamment Alain Giresse.

PSG : Mbappé, plus grand joueur de l’histoire de la Ligue 1 ? Pas pour tout le monde…

➡️ https://t.co/jONGmheF0u pic.twitter.com/YezpWjTq0y — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 26, 2023

Frédéric Thiriez, ancien président de la LFP, met en avant Didier Drogba avec Kylian Mbappé. Pour Grégoire Margotton et Gervais Martel, Ronaldinho ressort en tête quand il s'agit de nommer le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1. Le commentateur de TF1 avance comme argument que Mbappé est encore loin d'avoir fini sa carrière pour être comparé aux anciens. « Mbappé est encore au début de sa carrière donc ça ne peut pas être lui. Ce n’est pas encore l’heure de faire les comptes avec lui, il est donc hors concours à mes yeux », précise t-il. L'avis le plus extrême revient à Didier Roustan qui préfère Skoblar, Susic ou Papin, ayant montré leur talent dans une équipe moins dominante que le PSG actuel.

Kylian Mbappé se rapproche du RECORD ULTIME de buts marqués par un français en une saison toutes compétitions confondues ! 😱⏳



🥇 53 buts - Just Fontaine en 1957/58

🥈 51 buts - Philippe Gondet en 1965/66

🥈 51 buts - Kylian Mbappé en 2022/23

🥉 50 buts - Karim Benzema en… pic.twitter.com/37LjLxNwmG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 21, 2023

« Mbappé est dans une équipe archi dominante, ce qui n’était pas le cas de Skoblar et Susic. Il y a 10 000 occasions pour le PSG. Il peut te faire vibrer à certains moments mais moi, je trouve que c’est dans la logique des choses. Il a autant de buts marqués que d’occasions ratées. Il s’inscrit dans un championnat qui n’est pas plus vu que les autres. Pour Susic et Papin, la D1 était le quotidien et on ne voyait que des extraits des autres pays. Par rapport à mon âge et mon vécu, ça ne joue pas en faveur de Mbappé. S’il réalisait les mêmes choses dans une équipe moins dominante et il y a quinze ans, il serait le premier nom que je cite », lâche t-il. Malgré ses faits d'armes en Equipe de France et au PSG, Kylian Mbappé devra encore patienter pour contenter tout le monde et remporter ce classement symbolique.