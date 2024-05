Kylian Mbappé quitte le PSG, un drame pour la France

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Samedi soir, Kylian Mbappé a disputé son ultime match avec le PSG. Mais son départ n’a pas suscité une immense émotion dans la capitale française, malgré le niveau stratosphérique du joueur et tout ce qu’il représente.

Au club depuis sept ans, meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé en a terminé avec la Ligue 1. Samedi soir lors de la finale de la Coupe de France, l’ancien Monégasque a disputé son dernier match sous les couleurs du PSG avant son départ vers le Real Madrid, lequel sera officialisé dans les jours à venir. Malgré tout ce que représente Kylian Mbappé, son départ n’a pas suscité une vive émotion et cela est assez incompréhensible pour Habib Beye. Interrogé à ce sujet, le consultant de Canal + a confié qu’il ne comprenait pas la faible émotion suscitée par le départ de Kylian Mbappé alors que selon lui, la perte d’un tel joueur va être terrible pour le PSG mais également pour la Ligue 1 dans son ensemble.

Et pour cause, l’ex-entraîneur du Red Star estime que le championnat de France vient de perdre sa seule star et que cela pourrait avoir un impact très négatif pour la suite. « Je suis surpris par la froideur des émotions sur le départ de Mbappé. Pour moi, il était la seule star de ce championnat. Il va falloir construire une nouvelle star, je ne suis pas sûr qu'elle existe en Ligue 1. Quand j'entends toutes les critiques, elles sont logiques au vu de ses performances ces dernières semaines, mais il ne faut pas oublier que ce garçon a amené le football français à un niveau que personne n'aurait espéré lorsqu'on l'a vu débuter à Monaco » regrette Habib Beye, pour qui les gens ne se rendent pas compte de la gravité d’un tel départ pour le championnat de France, avant de poursuivre.

Habib Beye redoute le départ de Kylian Mbappé

« Ce qu'il a fait vivre au football français et à la Ligue 1, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le laisse partir : ‘vas-y, pars, de toute façon, tu n'avais plus la tête ici’. Quand on le verra évoluer au Real Madrid, on se rendra compte à quel point il a marqué le football français. Ce sera un énorme manque pour la Ligue 1 » estime l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille, très déçu de voir Kylian Mbappé partir dans l’anonymat le plus total. L'impact de son départ ne semble pas encore mesuré par tous d'après le consultant de Canal +, qui prédit des répercussion négatives pour la Ligue 1, qui perd ici sa seule star planétaire. Après sept ans au PSG, l’international français va relever un nouveau défi au Real Madrid, où sa présentation ne devrait plus tarder et pourrait intervenir avant le coup d’envoi de l’Euro avec la France.