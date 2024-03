Kylian Mbappé arrive à Madrid et lâche 16 ME

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

A moins d’un étonnant revirement de situation, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Son entourage s’est d’ailleurs rendu dans la capitale espagnole il y a dix jours.

La visite n’avait pas pour but de négocier avec Florentino Pérez ou de se rendre au centre d’entraînement du Real Madrid. Selon les informations du journal Marca, si la garde rapprochée de Kylian Mbappé s’est déplacée dans la capitale espagnole, c’est pour avancer sur le dossier de la future maison de l’actuel avant-centre du Paris Saint-Germain. En effet, son départ au PSG étant acté, Kylian Mbappé se projette déjà sur la saison prochaine et ses proches ont pour mission de lui trouver la maison idéale.

Marca en fait un long papier dans son édition du jour et indique que l’achat d’une maison correspondante à toutes les exigences de la star de 25 ans va coûter entre 12 et 16 millions d’euros en cas d’achat ou un loyer compris entre 25.000 et 35.000 euros en cas de location. Spécialiste de l’immobilier à Madrid, Lydia Martínez déconseille à Kylian Mbappé d’acheter tout de suite et lui conseille de trouver dans un premier temps une villa en location.

Mbappé reçoit des conseils en immobilier à Madrid

« Je ne lui recommanderais pas d’acheter rapidement car, comment peut-il savoir exactement dans quel quartier il va aimer vivre ? » lance-t-elle, en précisant que les entraîneurs préfèrent généralement vivre dans le centre de Madrid à l’instar de Carlo Ancelotti ou de Diego Simeone, au contraire des joueurs qui ont généralement une nette préférence dans le fait de vivre plus éloigné de l’agitation de la ville. L’entourage de Kylian Mbappé a encore quelques semaines pour adopter la bonne stratégie et trouver la villa parfaite pour le capitaine de l’Equipe de France, dont la première visite à Madrid n’est pas encore planifiée. Rappelons que « KM7 » est sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin et qu’ensuite, il devrait à priori enchainer l’Euro puis les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France. La question est de savoir si entre temps, il se rendra dans la capitale espagnole pour officialiser sa signature avec le Real Madrid.