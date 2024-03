Mbappé à Madrid, le pire ennemi du PSG l'officialise

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le maigre suspense concernant l'avenir de Kylian Mbappé la saison prochaine a été détruit par le pire ennemi du PSG, Javier Tebas.

Nasser Al-Khelaifi a des ennemis dans le football, mais le président de la Liga est probablement celui qui lui pourrit la vie depuis le plus longtemps. En guerre permanente contre le Paris Saint-Germain et surtout le Qatar, Javier Tebas a multiplié les déclarations tapageuses contre le club français. Et il a même lancé différentes procédures en justice afin de tenter de calmer les ardeurs du PSG au mercato, sans réussite. Alors forcément, le départ de Kylian Mbappé de la Ligue 1, qui est désormais officielle, lui procure un plaisir énorme. D'autant que le patron du championnat d'Espagne n'a pas hésité à le dire dans un entretien accordé à la chaîne Movistar+, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain va bel et bien s'engager avec le Real Madrid, même si c'est pour l'instant un secret de Polichinelle. Javier Tebas jubile trop de pouvoir narguer le PSG et le championnat de Ligue 1.

Le Barça n'a pas les moyens de s'offrir Mbappé, le Real Madrid si

Dans un entretien accordé au média espagnol qui possède une partie des droits TV de la Liga, le président Tebas a tué le suspense. « Je le dis depuis le mois de janvier, et au regard des dernières informations, tout porte à croire que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. C'est d'ailleurs le seul club espagnol qui peut se le permettre. L'Angleterre ? En raison de la situation actuelle de la Premier League, qui a connu un ralentissement très important lors du mercato d'hiver, seule l’Espagne reste une destination possible et en Espagne, le seul club qui a une capacité économique à le faire est Madrid. Je dis donc qu'il y a plus de 99% de chances que Mbappé signe au Real », a lancé, avec un énorme sourire, Javier Tebas, content de voir une star mondiale rejoindre un championnat qui avait tendance à passer derrière la Première League ces dernières années.

"El Real Madrid es el único club español que tiene la capacidad económica para firmar a Mbappé".



Javier Tebas, en #DeportePlus. pic.twitter.com/631LBfsklx — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 9, 2024

Une déclaration qui fait évidemment la Une des médias en Espagne où la venue de Kylian Mbappé est attendue depuis plusieurs années. Car cette fois, tout indique que c'est la bonne et que contrairement aux saisons précédentes, le numéro 7 du Paris Saint-Germain ne fera pas une entourloupe de dernière minute au Real Madrid. Les journalistes madrilènes scrutent désormais la manière dont les supporters du PSG vont se comporter avec Mbappé, à commencer par ce dimanche lors de la réception de Reims au Parc des Princes. A priori, les Ultras n'ont rien prévu de spécial sur ce thème, l'aventure parisienne en Ligue des champions donnant du crédit à une paix des braves dans les tribunes.