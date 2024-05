Florentino Pérez obéit à Emmanuel Macron, le miracle Mbappé est en marche

Dans : Kylian Mbappé.

Florentino Pérez est arrivé ce mardi matin à Paris dans le but de déjeuner avec Emmanuel Macron, dévoile la presse espagnole. Le Président de la République sort ses arguments pour le faire plier dans le dossier Kylian Mbappé.

Non, Florentino Pérez n’était pas sur la liste des invités de la fête d’adieu de Kylian Mbappé ce lundi soir. Mais ce mardi, le président du Real Madrid, qui est aussi un homme d’affaire prospère et renommé dans le monde de la construction immobilière et des services urbains, a pris la direction de la capitale de la France. Cela l’amène aussi à faire affaire avec la France, l’Italie et les pays du Golfe, et en faire un personnage qui n’est pas qu’un simple président de club de football. Mais ce mardi, Florentino Pérez a surpris pas mal de monde en atterrissant à Paris afin de se faire inviter à déjeuner par Emmanuel Macron. Son avion s’est posé au Bourget et il a ensuite pris la direction du centre de Paris dans le but d'y déjeuner avec le Président de la République en personne, annonce le journal AS et son journaliste Andres Onrubia Ramos.

Emmanuel Macron va devoir être fort

Il pourrait y être principalement question de sport et de football, car Emmanuel Macron a plusieurs fois fait savoir qu’il ne lâcherait pas le morceau sur la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. En fin de contrat avec le PSG, l’attaquant tricolore doit disputer l’Euro au mois de juin, et rêve d’enchainer avec les Jeux Olympiques, même si cela mettait le début de sa carrière madrilène en retard. Pour le moment, Mbappé n’a pas encore signé au sein de la Maison Blanche et peut donc faire ce qu’il veut. Mais ce lundi, sa mère a confié qu’il n’y avait pas de suspense sur son prochain club, qui était donc bien le Real Madrid, et lors de sa soirée festive pour dire au revoir à Paris, le joueur aurait laissé entendre qu’il voulait signer au Real avant l’Euro pour être tranquille.

Résultat, Emmanuel Macron s’adressera bien à la bonne personne pour demander de libérer Mbappé en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui auront lieu entre juillet et août. Le Président de la République va devoir sortir sa plus belle rhétorique car il n’a pas beaucoup d’arguments à proposer si ce n’est le prestige d’une médaille olympique, chose que l’on ne remporte au maximum qu’une fois dans sa carrière en général. Néanmoins, le dirigeant de Renaissance a plus d’un tour dans son sac. Il avait déjà oeuvré par le passé pour la prolongation de contrat de Mbappé au PSG, et a beaucoup pesé pour faire en sorte que BeIN Sports mise gros sur les droits TV de la Ligue 1, même si cela demande encore confirmation. S’il ne parvient pas à provoquer le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite comme cela lui a été parfois demandé, il réaliserait un petit exploit en convaincant le Real Madrid de laisser son futur joueur à la France pour quelques semaines de plus cet été. Tout cela alors que le club espagnol rêve de le recruter depuis des années et va surement devoir se priver de lui pour la tournée américaine si les Bleus vont loin à l'Euro.