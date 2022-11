EdF : Mbappé Ballon d'Or 2023, le monde sous le choc

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Les amoureux de l'Equipe de France n'ont qu'un nom à la bouche après la victoire face au Danemark : Kylian Mbappé. Le prodige du PSG a porté les Français vers le succès avec un doublé salvateur.

Dans un match âpre et disputé face au Danemark samedi soir, il fallait un grand joueur pour débloquer la situation. L'Equipe de France l'avait, il s'appelle bien sûr Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a été très actif dans cette rencontre avec une grosse influence près de la surface danoise, beaucoup d'occasions créées et in fine deux buts essentiels. Ils ont permis aux Bleus de battre les Danois 2-1 pour se qualifier en huitièmes de finale. Malgré les bonnes performances de Griezmann, du duo Tchouaméni-Rabiot, de Théo Hernandez, les supporters français n'ont d'yeux que pour Kylian Mbappé, clairement le meilleur footballeur de cette première semaine du Mondial. Et si le sujet du Ballon d'Or n'est pas encore d'actualité, cela commence à tout de même s'emballer autour du numéro 10 de l'équipe de France.

Mbappé est le meilleur au monde, la France peut rêver

C'était aussi le cas du journaliste Gilles Verdez. Dans l'émission On refait le match sur RTL, il a été dithyrambique à propos du gamin de Bondy. Homme essentiel du match de samedi soir, Mbappé n'a pas d'égal au monde selon lui. Dans un couplet répété avec entrain, Gilles Verdez prédit même un grand chelem pour Mbappé avec des succès au ballon d'or et en finale de coupe du monde.

« Mbappé, c’est le génie absolu ! Il est déjà ballon d’or quasiment. C’est lui qui va nous faire gagner la coupe du monde comme la précédente. Incritiquable ! Il fait un début de match au service du collectif. Il voit qu’après il doit marquer et il marque deux buts. […] Je m’incline, je me prosterne devant lui ! », a lancé l'ancien journaliste du Parisien et membre de l'équipe de Cyril Hanouna, avec enthousiasme. Un avis toujours très subjectif venant de ce grand fan de Kylian Mbappé. Néanmoins, bon nombre de journalistes mondiaux étaient dans la même optique que lui allant même jusqu'à le mettre au-dessus de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi désormais, tout cela en l'absence de Karim Benzema, reparti du Qatar après une sérieuse blessure musculaire. Ce dimanche, la Mbappé-mania gagne le Monde.

Dans le vestiaire des Bleus, il ne fait aucun doute que comme en 2018, la mission du joueur du PSG est claire, gagner la Coupe du Monde pour le bonheur de la France et son propre plaisir. Le joueur formé à Monaco est une machine à gagner et Didier Deschamps l'a reconnu dans la foulée de la victoire contre le Danemark. « Kylian est un joueur hors norme, qui a cette capacité à être décisif, même si les adversaires prennent des dispositions et le maltraitent. C’est un leader, une locomotive, il sait que la France, depuis le départ du Mondial, a besoin de lui son meilleur niveau », a reconnu le sélectionneur des Bleus, conscient d'avoir une star du football dans son effectif. Et si samedi Mbappé est actuellement le meilleur buteur du Mondial 2022, de l'année 2022 (50 buts), de la Ligue 1 et de la Ligue des champions, son rêve est ailleurs et il passe par une victoire au Qatar et probablement un très long parcours en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En Angleterre, la BBC est tombée sous le charme de l'attaquant français. « Le maillot floqué du numéro 10 était partout où vous regardiez à l'extérieur et à l'intérieur du stade 974, tandis que son nom a été le plus applaudi lorsque la composition des équipes a été annoncée avant le coup d'envoi. Rapide comme l'éclair, habile et cool devant le but, les supporters et les journalistes bavent à chaque fois que Mbappé a le ballon dans les pieds », écrit Shamoon Hafez. En Espagne, et malgré le refus de la star française du PSG de signer au Real Madrid, on avoue que ce dernier est dans une forme extraordinaire à l'entame du Mondial et peut mener les Bleus vers l'histoire. « La Coupe du monde est la compétition de Kylian Mbappé. À 19 ans, il a remporté le Mondial en Russie, étant le deuxième plus jeune joueur à marquer en finale après Pelé. La réalité est que le chemin vers la gloire de l'attaquant du PSG n’est plus éclipsé que par le mythique 10 du Brésil, car il est en passe d'améliorer tous les records lors d’une Coupe du Monde, à commencer par ceux Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (...) A ce rythme, il sera difficile de ne pas voir Mbappé dépasser les légendes (...) La locomotive, comme l’appelle Deschamps de Mbappé, est déjà lancée », s'extasie Pablo Polo, le journaliste de Marca présent à Doha, pas loin de donner lui aussi le Ballon d'Or à l'attaquant tricolore. Reste à savoir ce que pense ses derniers adversaires de cela, sachant qu'Erling Haaland n'est pas présent puisque la Norvège n'est pas qualifié, que Sadio Mané et Karim Benzema sont forfaits, et que Cristiano Ronaldo n'a plus de club. La Gazzetta dello Sport ne s'y trompe pas en titrant : « vive le roi ».