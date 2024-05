Deux mois de fiesta, Kylian Mbappé puni par le PSG ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a enchainé sa présence au Festival de Cannes par une soirée d’adieux ce lundi à Paris. Sa présence pour affronter Lyon en finale de la Coupe de France est fortement remise en cause. Selon Daniel Riolo, il n’a plus la tête au football depuis longtemps.

Mis au repos par Luis Enrique officiellement pour faire en sorte qu’il récupère de sa saison éprouvante et qu’il puisse se préparer pour les prochaines échéances, dont normalement la finale de la Coupe de France le week-end prochain face à l’OL, Kylian Mbappé a pleinement profité de ces quelques jours « off ». Il a de nouveau été au rendez-vous de quelques associations avant de filer à Cannes pour jouer à la star du festival, avant de rejoindre Paris pour faire la fête ce lundi soir, et fêter officiellement son départ du PSG. Une soirée avec du beau monde d’invité, et un cadre de rêve avec un restaurant chic dans un quartier qui ne l'est pas moins, avec vue sur la Tour Eiffel pour ne rien gâcher.

Impossible qu'il joue contre l'OL selon Riolo

Cette fête, où se sont rendus de nombreux joueurs du PSG à la veille de la reprise de l’entrainement, marque la fin officielle et totale de la collaboration avec Paris, et cela comprend la finale de la Coupe de France. C’est le constat effectué sans quasiment aucun doute par Daniel Riolo, qui en profite pour remettre une couche sur les nuits très agitées du Kid de Bondy selon ses informations. « Je serai sur le cul qu’on le voit en finale. Il ne s’entraine pas, cela ne rime à rien. Faire la fête ? Je ne m’inquiète pas pour sa décompression, cela fait deux mois qu’il fait ça. Il est plus rôdé à ça qu’au foot en ce moment. Le PSG a fait en sorte que la sortie de Mbappé soit piteuse et lui s'est engouffré dans le piteux. Il a répondu à la bêtise des dirigeants par sa bêtise. Au lieu d’avoir deux intelligences qui se rencontrent et se disent qu’on n’est pas d’accord, mais qu’on veut gagner et que c’est un super joueur, on fait un mariage de raison et on avance comme ça. Et à la fin de l’année on se serre la main. Non, ils ont répondu aux bêtises par des bêtises. Tout ça n'est que l'illustration du match à Monaco et derrière on a cette fin de saison calamiteuse », a résumé le polémiste de l’After Foot, pour qui Kylian Mbappé a déjà tiré un trait sur sa saison avec le PSG et ne prépare donc pas spécialement sa participation à la finale de la Coupe de France.

"¿A dónde irá Kylian Mbappé el año que viene?", le preguntan a la madre de Mbappé...



🤣 "Creo que ya lo sabes, ¿verdad? (Risas)" pic.twitter.com/AZ61kt1su5 — MARCA (@marca) May 20, 2024

Une situation qui va certainement beaucoup faire parler dans les prochains jours, bien plus que la déclaration de sa mère à la sortie de cette soirée. Fayza Lamari a en effet confirmé à demi-mots la signature de son fils au Real Madrid. Interrogé sur la future destination de Kylian Mbappé, celle qui représente aussi les intérêts de son fils a glissé un « je pense que vous le savez déjà ». Voilà qui ne laisse pas la place à une surprise de dernière minute en ce qui concerne le futur club du numéro 7 du PSG.