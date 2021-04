SuperLigue : Manchester City et l'Atlético ont déjà des doutes

L’annonce de la SuperLigue par douze des plus grands clubs européens a été accueillie avec hostilité par les amoureux du football depuis 24 heures.

L’Atlético de Madrid, le FC Barcelone, le Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, l’Inter Milan, l’AC Milan et la Juventus Turin ne s’attendaient certainement pas à de telles réactions. Des supporters des clubs concernés aux joueurs (Bruno Fernandes, Joao Cancelo) ou encore aux entraîneurs tels que Jürgen Klopp ou Marcelo Bielsa, tous dénoncent une compétition fermée contraire aux valeurs du sport et de la méritocratie. Les réactions sont quasiment unanimes depuis 24 heures, le monde du football ne veut pas de la SuperLigue. Et cela impacte logiquement l’attitude des douze clubs fondateurs puisque selon les informations obtenues par Kaveh Solhekol, journaliste pour Sky Sports, le doute et même la panique commencent à gagner certains dirigeants des clubs fondateurs.

Strong differences of opinion emerging in private between breakaway clubs. Some of execs involved believe they're being hung out to dry & are beginning to get cold feet. They're nervous & disappointed about way it's been handled. One says: “This is not what we signed up for”