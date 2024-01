Javier Tebas et le PSG font un pacte inattendu

Dans : Super League.

Par Adrien Barbet

Suite à la décision positive de la Cour européenne de justice concernant la création de la Super League, plusieurs dirigeants du football européen craignent la mort des championnats nationaux, notamment Javier Tebas, patron de la Liga.

Bernd Reichart et sa société A22 Sports Management sont convaincus, la Super League peut et va changer la face du football européen. Un football dont la diffusion serait gratuite, avec plus de compétitivité et surtout plus de revenus pour les clubs. Toutefois, cela entraînerait la probable mort des championnats européens. C'est ce que craint Aleksander Čeferin, président de l'UEFA, mais aussi Javier Tebas, le président de la Liga. À l'occasion de son passage en Belgique ce mardi 16 janvier pour la Pro League Business School d'Anvers, Javier Tebas s'est exprimé devant quelques journalistes sur la Super League. Le dirigeant espagnol fustige cette compétition fermée et déplore une probable décadence des championnats européens. Pourtant en guerre ouverte avec le PSG, Tebas cite le club de la capitale comme un exemple qui s'oppose à la Super League.

Javier Tebas s'allie au PSG pour conter la Super League

« Nous avons mené une étude en 2019 sur les conséquences financières d’un tel modèle. Ils ont évalué l’impact sur les revenus audiovisuels, de sponsoring et de billetterie, et estimé à l’époque la perte à 58 % pour la Liga. Ce serait quelque chose comme 50 à 55 % pour des ligues comme le championnat belge. Et le projet 2023 serait encore pire à ce niveau. Les clubs étaient déjà contre en 2019, comme le PSG, le Bayern Munich ou encore Genk et le Standard. Ils savent que c’est encore pire. Je discute avec beaucoup de dirigeants et je ne sens pas de changement » a avancé le patron de la ligue espagnole, qui s'appuie sur Paris pour démontrer la fausse attractivité de la Super League avant d'évoquer les propos de Bernd Reichart qui a expliqué avoir été en discussion avec des clubs belges. « A-t-il cité un nom de club ? Non, encore un de ses tours de passe-passe » a ajouté le natif de San José (Costa Rica). Javier Tebas qui tacle fréquemment le PSG pour ses millions d'euros dépensés sur le marché des transferts, est pour une fois dans le même camp que celui de Nasser Al-Khelaïfi.