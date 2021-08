Le Barça lâche Messi pour la SuperLigue

Dans : Super League.

Incapable de conserver Lionel Messi sur le plan financier, le FC Barcelone de Joan Laporta a déjà tourné la page et entre dans un énorme bras de fer pour augmenter ses revenus.

487 millions d’euros. Joan Laporta a dévoilé ce vendredi le montant des pertes du FC Barcelone pour la saison dernière. Un chiffre qui cumule bien évidemment les gains en baisse sur les résultats sportifs, la masse salariale hors-norme, la saison à huis clos ou quasiment et les polémiques autour de sa gestion financière. « Nous pensions devoir présenter une perte de 200 ME, mais nous actuellement sur le chemin d’une perte record de 487 ME », a livré le président du FC Barcelone, sans donner plus de détails. Il s’est en tout cas servi de cela pour justifier la rupture des discussions avec Lionel Messi, sans même évoquer d’éventuels départs ou allégements de la masse salariale qui auraient pu aider à remonter la pente. Désormais, il va falloir convaincre les sponsors, qui profitaient du rayonnement international de l’Argentin, de rester et de continuer à investir dans le club catalan. Mais Joan Laporta a d’autres projets, et il s’en cache de moins en moins. Pour Miguel Delaney, rédacteur en chef pour le football sur The Independent, le dirigeant catalan est déjà tourné vers l’avenir, avec une évolution voulue qui peut faire froid dans le dos aux fans.

En effet, ce jeudi, outre le dossier Lionel Messi, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont opposés au rachat d’une partie des droits de la Liga (10 %) par un fonds d’investissements américain (CVC, l'un des plus puissants au monde déjà largement impliqué dans le sport). Ce deal aurait fourni au club une énorme masse financière pour compenser les pertes financières et pouvoir se renforcer sur le marché des transferts. Mais dans le même temps, les signataires s’engageaient à céder 10 % de leurs droits audiovisuels pendant 50 ans, a dénoncé le Real Madrid, suivi peu après par le Barça. Voilà qui empêcherait totalement la relance de la SuperLigue, à laquelle les deux géants espagnols sont très attachés pour les années à venir. Le but de cette SuperLigue est de créer ses propres richesses, et de gérer les droits TV pour en récupérer 100 %, ce qui commencerait très mal avec cet accord signé entre la Liga et CVC.

Laporta flatly admits Barca can't afford Messi, but he's caught in something bigger

- plans ongoing to revive Super League

- money men in London over summer

- some in ECA/Uefa worried

- next form likely to be "Trojan horse" that challenges Uefa governancehttps://t.co/3MiI6KjLQo — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) August 6, 2021

« Des sources ont confié à The Independent que des discussions ont eu lieu cet été à Londres autour du projet économique de la SuperLigue, de manière à relancer prochainement le projet. L’UEFA et l’ECA sont très inquiets à ce sujet. Les dernières décisions de justice favorables aux clubs dissidents de l’UEFA rendent les membres de la SuperLigue très confiant sur la faisabilité de leur projet. L’idée est de créer cette compétition, ou au moins de faire plier l’UEFA avec cette menace », écrit ainsi Miguel Delaney, pour qui le Real, la Juve et le Barça n’ont pas lâché la SuperLigue, et vont même lui donner une seconde vie très rapidement.