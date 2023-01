Décision historique, la Super Ligue revit

Rapidement annulé, le projet de Super Ligue européenne est loin d’être enterré et une décision du tribunal de Madrid risque de tout relancer.

Il y a tout juste un mois et demi, l’avocat général de la Cour de justice européenne donnait raison à l’UEFA dans le litige qui oppose l’instance européenne à la Super Ligue. Selon la Cour de justice européenne, l’UEFA est dans son droit en s’opposant à la création de la Super Ligue dans la mesure où la création d’une nouvelle compétition doit être approuvée par Aleksander Ceferin. Cette décision avait provoqué la furie du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de la Juventus Turin, principaux clubs fondateurs de la Super Ligue et l’affaire avait été trainée devant le tribunal de Madrid. La décision de ce tribunal en question a été rendue ce mardi et elle risque de tout relancer au sujet de la création de la Super Ligue, en opposition à la Ligue des Champions.

🚨 Exclusive: A22, promoters of the European Super League, have won their appeal in a Madrid court meaning Super League clubs can't be punished by UEFA or FIFA. This was granted after ESL formed in April 2021, then overturned. Another appeal was made and has gone in A22's favour.