Super League ‍: La justice tranche contre l'UEFA ‍!

Dans : Super League.

Par Corentin Facy

La Cour de justice européenne a prononcé ce jeudi des décisions terribles pour l’UEFA et la FIFA et qui laissent penser que la Super League verra le jour à court ou moyen terme.

Dans un communiqué publié ce jeudi aux alentours de 10 heures, la Cour de justice européenne a annoncé que la position de la FIFA et de l’UEFA sont jugées « abusives vis-à-vis de la Super League ». Selon la CJUE, les deux instances principales du football européen et mondial ne peuvent pas bénéficier d’une exemption du droit à la concurrence au sein de l' l’Union européenne. Par ailleurs, la justice a indiqué que la FIFA et l’UEFA n’avaient pas le droit de sanctionner d’éventuels participants à une Super Ligue européenne dans les années à venir. « Les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League violent le droit de l'Union. En effet, elle sont contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation des services » indique la Cour de justice européenne.

Cela veut dire concrètement qu’il n’y a plus d’obstacle à une création de la Super League, officiellement autorisée par la justice et que l’UEFA ne pourra pas sanctionner les clubs qui voudront y participer. A22 Sports, la société à l'origine de la Super League 2.0, s’est logiquement félicité de cette décision. « Nous avons gagné le de droit de concourir. Le monopole de l’UEFA est terminé. Le football est GRATUIT. Les clubs sont désormais libérés de la menace de sanctions et libres de déterminer leur propre avenir » s’est réjoui le patron de la société à l’origine de la création de la Super League, à savoir Bernd Reichart. Reste maintenant à voir si la Super League verra le jour et si oui, sous quelle forme. Mais il n’y a désormais plus aucun obstacle juridique ni judiciaire à ce qu’elle soit créée.