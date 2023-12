La Super League en 2025 et gratuite, c'est parti

Dans : Super League.

Par Guillaume Conte

Les clubs à l'origine de la Super League ont immédiatement réagi après l'annonce de l'UEFA de la fin du monopole de l'UEFA. Cela pourrait très vite déboucher par une énorme révolution dans le football européen.

La Cour Européenne de Justice a tranché ce jeudi, libérant véritablement le football des pressions de l’UEFA. Après la vaine tentative de lancer la Super League au printemps 2021, ce qui s’était soldé par un cuisant échec et un rejet massif des fans, les clubs créateurs ont cette fois-ci décidé de faire les choses dans l’ordre en demandant à la justice de valider un tel projet, et de rendre les menaces de l’UEFA ou de la FIFA vaines. Car si un projet privé venait à voir le jour, les instances habituelles en seraient écartées, et tout le football européen voire mondial, pourrait être chamboulé.

64 clubs européens concernés

La radio sportive RMC, qui suit de près ce dossier depuis plusieurs années, avait annoncé cette décision favorable à la Super League. Désormais, les clubs européens vont pouvoir monter leur projet, et selon Daniel Riolo, il pourrait voir le jour en 2025, avec déjà des premières idées. Comme un classement par division, une entrée au mérite sportif selon les championnats nationaux et non par billet réservé, et des rémunérations financières annoncées comme incroyables pour les clubs participants. L’ensemble concernerait 64 clubs, principalement parmi les grands championnats mais aussi les plus importants des championnats de seconde zone. Tout cela avec l’objectif de développer une diffusion gratuite des matchs à la télévision ou sur le net, afin de séduire un nouveau public, avec forcément beaucoup plus de grosses affiches. Le fait que les grands clubs européens ne se rencontrent pas assez souvent dans les matchs de Ligue des Champions est le principal problème que la Super League peut régler.

Pour la société A22 Sports, qui porte le projet de la Super League, l'idée est de mettre en place trois divisions, dont la dernière seulement sera accessible grâce aux résultats sportifs, et donc une attente de trois ans pour essayer de rejoindre le Graal, la Star League. Des montées et des descentes auront lieu chaque saison, avec la Gold League comme D2 de cette épreuve, et donc la Blue League comme D3. Ensuite, ce sera deux poules de 8 équipes, et probablement une finale ou des play-offs pour déterminer le champion de la Super League, dans ce projet qui se veut plus équitable, rémunérateur et avec une gratuité des diffusions des rencontres.

Communiqué du FC Barcelone suite à la sentence de la Cour de Justice de l'Union Europénne concernant la Superligue https://t.co/kpP1dyoacM — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) December 21, 2023

En tout cas, il n’y a pas de temps à perdre et le Real Madrid l’a prouvé. Dans la foulée de cette décision de justice, Florentino Pérez a tenu une conférence de presse sur le sujet, le club merengue faisant partie des supporters acharnés de cette compétition. Et c’est peu dire que la Super League va sauver le football selon Florentino Pérez. « Aujourd’hui est un grand jour pour le football. La SuperLeague est un projet moderne, ouvert à tous et compatible avec les compétitions nationales. Il permettra de faire respecter efficacement le fair-play financier. Il protégera les joueurs avec moins de matchs à jouer et enthousiasmera les supporters. Ce sera un football à la hauteur du 21e siècle. Le football ne sera plus jamais le monopole de l’UEFA », a annoncé le président du club madrilène, qui a vu le FC Barcelone réagir tout aussi positivement dans la foulée de cette annonce. La volonté des deux clubs espagnols est ainsi évidente, eux qui estiment que certains matchs européens de poule sont inutiles et empêchent les belles affiches de voir le jour en première partie de saison. Avec la perte financière qui va avec.

Join the A22 press conference at 12 PM CET. Our CEO Bernd Reichart will unveil our new proposal for #EuropeanClubFootball. Link to livestream on YouTube: https://t.co/WPCFRglFQ2 pic.twitter.com/xuRbCySjQZ — A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023

Et pendant ce temps-là, l’UEFA a décidé de sortir une nouvelle formule de Ligue des Champions à partir de la saison prochaine, qui assurera encore plus de matchs aux équipes concernées…