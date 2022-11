L'UEFA attaque frontalement la Super League

Dans : Super League.

Par Adrien Barbet

À l'occasion d'une réunion à Nyon, en Suisse, ce mardi 8 novembre, l'UEFA a une nouvelle fois attaqué le projet de la Super League. L'instance du football européen continue de militer contre le projet de réforme du football, désormais mené par la société A22 Sports Management.

Après avoir annihilé le projet Super League en avril 2021, l'UEFA montre une nouvelle fois que le football, ou du moins ses instances, n'ont pas envie d'une telle réforme. Plus d'un an et demi après la tentative de plusieurs clubs de zapper la Ligue des Champions en érigeant une nouvelle compétition exclusive, le projet ne semble toujours pas être tombé à l'eau. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a souvent fait des interventions publiques pour proclamer l'avancée du projet qui mettrait fin au format actuel des coupes d'Europe. Lors de cette assemblée présidée par l'UEFA, plusieurs représentants de clubs européens, de ligues nationales, de joueurs et de groupes de supporters étaient présents pour protester contre le projet de la Super League.

La rencontre entre l'UEFA et la Super League

Lors de cette assemblée, l'UEFA a été confronté aux dirigeants de la société A22 Sports Management. Le président directeur général de cette entreprise, Bernd Reichart était présent avec d'autre représentants militant pour une création d'une Super League fermée. De son côté, l'UEFA avait chargé les émissaires de l'Association européenne des clubs de s'occuper des débats, avec le syndicat des joueurs FIFPro et l'association Football Supporters Europe. La discussion aurait vraisemblablement tourné à l'avantage de l'UEFA. Néanmoins, le projet Super League, bien qu'affaibli, ne semble pas être complètement enterré pour autant. La Juventus de Turin, le FC Barcelone et le Real Madrid restent convaincus de la création d'une nouvelle compétition européenne avec la présence des meilleurs clubs et en excluant les équipes des plus petits pays. La guerre pour l'avenir du football ne fait que commencer.