L'incroyable succès de la Super League surprend son fondateur

Dans : Super League.

Par Adrien Barbet

Depuis 2021, la Super League pousse pour exister dans le football et contrer le monopole de l'UEFA et de la FIFA à travers une nouvelle compétition novatrice. Le co-fondateur de A22, société qui développe ce faramineux projet, assure qu'une grande partie des fans sont désormais favorables à la Super League.

Après plusieurs épisodes mouvementés, la Super League a gagné une bataille importante devant la Cour de justice de l'Union européenne. Si le projet de Bernd Reichart n'est pas encore actif, il continue de se construire, notamment en retournant l'opinion publique, très pessimiste lors du lancement du projet mais qui commence progressivement à changer d'avis, surtout à cause de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. En témoigne ce sondage réalisé par OpinionWay pour A22 auprès de 6 458 fans de football, âgés de 15 ans ou plus et qui vivent dans huit pays pressentis pour incarner le futur de la Super League. (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique et Portugal). Anas Laghrari, co-fondateur de A22, a dévoilé les chiffres de ce sondage lors d'un entretien avec RMC Sport et assure que plus de 70% des fans sont aujourd'hui favorables à la création de la Super League.

La Super League retourne l'opinion publique en sa faveur

An exciting new era for European club football awaits 🤩



Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024

« Ce que je retiens en particulier, c’est un résultat assez impressionnant, 72% des fans de football en Europe sont en faveur d’une Super League. Et en France, c’est 75%. Globalement on est très satisfait du résultat, surpris positivement que la voix des fans puisse arriver à travers un sondage. Il faut comprendre ce qu’il se passe dans le football. La Super League n’est pas une ligue fermée, elle est basée sur le mérite sportif. Le nouveau format de la Ligue des Champions n’est pas bénéfique pour le football. Il faut du changement et de l’ouverture dans ce marché. Tout le monde a le droit de proposer des idées. Le changement est arrivé, il s’agit de l’exécuter » a affirmé le promoteur de la Super League, à travers ce sondage qui met en avant l'image positive de ce projet qui fait tant débat. L'accueil de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, adoptée à partir de la saison prochaine, pourrait également être un élément déclencheur de l'avènement ou non de cette fameuse Super League, soutenue par plusieurs cadors européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou la Juventus de Turin.