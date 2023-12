Super League ‍: Les clubs espagnols crachent déjà sur le Real et le Barça

Dans : Super League.

Par Guillaume Conte

Dans une prise de parole qui aurait presque pu être commune, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont félicités de la décision de la cour européenne de justice d’arrêter le monopole de l’UEFA et de la FIFA sur les compétitions de football dans le monde.

Une invitation à créer la Super League, déjà tentée il y a deux ans, sans craindre des sanctions de la part de l’instance européenne. Le cri de joie n’aura pas duré bien longtemps pour les deux clubs espagnols, qui ont été repris de volée par une communication commune de plus d’une dizaine de clubs du championnat comme Getafe, Osasuna, Villarreal, Bétis, Levante, Valladolid, Valence, Grenade etc.. en attendant la suite. « Ganatelo en el Campo ! », ont ainsi envoyé les clubs derrière le FC Barcelone et le Real Madrid, laissant entendre que le billet d’entrée de la Super League devait être gagné sur le terrain, et non pas réservé uniquement avec le nom ou les moyens financiers.

👨🏻‍⚖️ La sentencia del TJUE no avala la Superliga Europea. #EarnItOnThePitch — Getafe C.F. (@GetafeCF) December 21, 2023

Malgré ses belles promesses, la Super League a expliqué que l’accès aux deux premières divisions serait réservé aux clubs les plus prestigieux au départ, avec des critères qui restent à déterminer mais qui permettront aux grandes institutions de se trouver directement en haut de la chaine, peu importe leur niveau sportif dans la saison précédente. Une incongruité qui déplait fortement également en Angleterre, où les clubs n’osent pour le moment pas dévoiler leur intention de peur que les fans se mettent en colère.

De son côté, la société qui mène le projet de la Super League a assuré que l’entrée se ferait sur des critères sportifs, mais en réalité, cela n’offrira qu’un accès au troisième niveau de cette compétition, y compris pour un « petit » club qui serait champion de son pays. Avec toujours l'espoir de pouvoir monter dans les divisions, mais seulement sur le long terme.