LdC ‍: La Super League revit, sa date de lancement est fixée

Dans : Super League.

Par Hadrien Rivayrand

Si le projet de Super League avait été quelque peu écarté des débats ces derniers mois, rien n'est apparemment terminé. Et ce ne sont pas les dires de Bernd Reichart, patron de la Super League, qui prouveront le contraire...

La Ligue des champions nouvelle formule vient à peine d'ouvrir ses portes. Pour le moment, et malgré de gros doutes initiaux sur le format proposé, les fans et observateurs y adhérent. De quoi rassurer l'UEFA sur les futures rentrées d'argent et la mise à l'écart du projet de la Super League. Mais dans l'ombre, cette dernière se développe toujours. Du moins si l'on en croit le PDG de la Super League, Bernd Reichart. Selon ce dernier, tout est mis en place pour un lancement de la compétition et ce... plus rapidement qu'on ne le croit.

La Super League n'est pas morte, l'UEFA est prévenue

En effet, lors d'une interview accordée à Kicker, l'homme d'affaires allemand a affirmé que sa volonté et celle de ses partenaires étaient bien de lancer la Super League en septembre 2025. « Nous étudions les nouvelles technologies et le modèle économique qui en découle car nous pensons que les fans de football méritent une expérience meilleure et plus abordable sur leurs écrans. (...) Selon nos critères, les matches auront plus d'intérêt à condition qu'ils soient joués avec l'enjeu maximum dans des conditions égales. C'est pourquoi nous sommes favorables à un format de Ligue classique avec aller et retour et suivi de barrages », indique notamment Bernd Reichart, plus déterminé que jamais à l'idée de mettre à mal le projet de la Ligue des champions et à changer la donne. Cependant, on voit mal l'UEFA et sa Ligue des champions être inquiétées dans les prochains mois, alors que de nombreux grands clubs européens se sont désolidarisés du projet porté par la Super League.