Super Ligue ‍: Un grand retour en préparation ‍?

Par Mehdi Lunay

La Super Ligue n'est pas très populaire chez les supporters européens mais elle reste vivante dans l'esprit de ses concepteurs. Ceux-ci pourront tenter de l'imposer de nouveau dans les prochaines semaines.

Elle plaît à peu de monde, elle est élitiste néanmoins elle n'a jamais été aussi proche d'éclore. La Super Ligue européenne de football reste réaliste pour ses plus fidèles partisans : Florentino Perez (Real Madrid), Joan Laporta (FC Barcelone) et la famille Agnelli (Juventus). Après la fronde des supporters anglais en 2021, ils n'ont pas abandonné leur projet et clament régulièrement leur envie d'imposer ce projet. La justice européenne doit se pencher sur cette fameuse Super Ligue en décembre prochain et elle pourrait donner un feu vert à la compétition, ébranlant l'UEFA et son monopole du football de clubs sur le vieux continent.

Saoudiens et Américains peuvent aider la Super Ligue

Les choses pourraient alors s'accélérer pour la Super Ligue car les conditions financières sont favorables. C'est l'ancien joueur de Liverpool Stan Collymore qui le reconnaît. Fervent opposant au projet qu'il estime impopulaire, il juge qu'il sera difficile de l'empêcher si deux locomotives financières s'en mêlent : l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis. Ces deux pays investissent de plus en plus dans le football européen et ils voudront avoir les matchs sur leur sol à terme.

« L'Arabie saoudite, les grandes banques américaines… les bases sont déjà posées à certains égards. L'International Champions Cup de pré-saison en Amérique est leur tentative de donner aux clubs anglais et européens un aperçu de ce qui est potentiellement possible. Venez en Amérique et jouez devant 100 000 personnes à l'Université du Michigan et nous pourrons vous rendre plus riche que vous ne l'auriez jamais imaginé. […] Plusieurs entités seront nécessaires pour rendre cela possible, mais imaginez si Manchester United se voyait offrir un milliard de livres par saison pour jouer dans n'importe quelle compétition. Il y a de fortes chances que leurs propriétaires acceptent absolument, car ils n'auront alors pas à se soucier de l'argent qui entre dans leur club. C'est un argument très convaincant », a t-il analysé pour le site Caughtoffside. Soutien populaire contre énorme manne financière, quelle sera l'attitude des clubs anglais ? S'ils se positionnent tous contre la Super Ligue selon les dernières infos de Ben Jacobs, il suffirait du basculement d'un ou deux d'entre eux pour tout changer.