Super League ‍: Le PSG et l'OM rejettent, l’UEFA chambre

Dans : Super League.

Par Guillaume Conte

La Super League, via son porteur de projet A22, a revendiqué une bataille juridique remportée auprès de l’Union Européenne pour avoir le droit de créer sa propre compétition sans être exclue des compétitions de l’UEFA ou menacée de l’être.

Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont félicités de cette décision, mais comme en 2021, le souffle retombe brutalement. De nombreux clubs du continent, en plus de l’association des clubs européens, ont repoussé toute volonté de rejoindre ce projet. De Dortmund au Bayern, de Manchester United au PSG en passant par l'OM, l'AS Roma ou l’ensemble des clubs anglais, le non est déjà posé. La Premier League a également fait savoir que les clubs qui participeraient à la Super League s’excluraient d’eux-même de leur propre championnat, comme le prévoit le règlement. Pas besoin d’aller beaucoup plus loin puisque la majorité des clubs anglais ont fait savoir qu’ils n’étaient pas favorables à un changement d’ère à ce niveau dans le football européen.

L'UEFA veut voir la Super League apparaitre

« Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours.



En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs… pic.twitter.com/firty0A5Cq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2023

« Le PSG rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super Ligue », a souligné le président du PSG, rejoint dans son combat par le président de l’UEFA, ou le boss de la Ligue espagnole Javier Tebas. « On ne va pas essayer de les arrêter. Je l’ai dit publiquement plusieurs fois, ils peuvent créer ce qu’ils veulent, j’espère qu’ils créeront la plus belle ligue possible avec deux clubs. J’espère qu’ils savent ce qu’ils font, mais je n’en suis pas sûr », a nargué Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, qui n’a absolument aucune inquiétude à l’heure actuelle. Cela même si la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui sera applicable la saison prochaine, fait tout de même grincer des dents.