Le PSG viré de la SuperLigue, Florentino Pérez a tout prévu

La SuperLigue est en train de faire son retour dans l'esprit de Florentino Pérez. Et le président du Real Madrid ne compte pas sur Manchester City ni sur le PSG.

Malmené par ses propres supporters, critiqué par toute l’Europe du football, Florentino Pérez maintient coûte que coûte son idée de créer une SuperLigue. Le président du Real Madrid a vu avec joie les instances juridiques suisses lui reconnaitre le droit de créer sa compétition, ce que l’UEFA lui interdisait, avec une menace de suspension de toutes compétitions européennes si le dirigeant madrilène persistait en ce sens. Même si le comité de la SuperLigue, qui ne comprend plus que le Barça et la Juventus, a mis de l’eau dans son vin en reconnaissant qu’en faire une ligue fermée n’était pas une bonne idée, le menace est toujours réelle.

Et avec le récent titre en Ligue des Champions, son aura toujours aussi importante, et son goût pour l’aventure et l’entreprenariat, Florentino Pérez est persuadé que le moment va revenir de remettre la SuperLigue au goût du jour. Selon Defensa Central, média proche du dirigeant madrilène, cette nouvelle compétition pourrait tout simplement être fermée aux « clubs-états », qu’il ne cesse de pointer du doigt comme la cause du dérèglement du football. Pas de surprise, des formations comme le PSG et Manchester City sont visés, et pourraient tout simplement être exclus de la future SuperLigue avant même d’avoir la possibilité d’y participer.

Pas de surprise pour le PSG

Ce ne serait pas vraiment surprenant pour le Paris SG qui avait refusé de se joindre au projet lancé par de nombreux clubs européens au printemps 2021. En revanche, Manchester City, qui avait accepté dans un premier temps de participer à cette compétition avant de s’en retirer comme les autres clubs anglais, n’aurait même plus droit au ticket d’entée. Un message fort que Florentino Pérez rêve d’envoyer au football européen, même si bien évidemment ce bras de fer, s’il se confirme dans les années à venir, risque de faire de sacrés dégâts sur la visibilité du football.