Super League ‍: Un seul club invité a dit oui, le flop

Dans : Super League.

Par Alexis Rose

Tombé aux oubliettes pendant plusieurs mois, le projet de Super League a fait un retour fracassant dans l’actualité du football mondial ce jeudi. Mais malgré l’emballement médiatique, peu de grands clubs européens ont répondu favorablement à la nouvelle.

Ce jeudi 21 décembre 2023 restera un jour gravé dans la petite histoire de la Super League. Mise de côté depuis plus d’un an, cette fameuse compétition européenne désirée par quelques grands clubs du Vieux Continent a désormais une chance de voir le jour. Puisque la Cour de justice européenne a jugé la position de la FIFA et de l’UEFA « abusives vis-à-vis de la Super League », les deux instances principales du football mondial ne pouvant pas s'accaparer l'organisation de toutes les compétitions. Outre cela, la CJUE a aussi précisé que la FIFA et l’UEFA n’auront pas le droit de sanctionner d’éventuels clubs participants à une Super League européenne dans les années à venir, comme la menace avait pu être faite auprès du Real Madrid ou du FC Barcelone.

Suite à cette annonce retentissante, A22 Sports, la société à l'origine de la Super League 2.0, a réouvert la porte à la création de cette fameuse Super League. Mais si plus aucun obstacle juridique ni judiciaire n'empêche le lancement du projet, reste à savoir si les promoteurs de cette possible nouvelle compétition européenne auront assez de clubs candidats pour lancer leurs trois divisions. Ce qui est loin d’être le cas pour le moment.

Naples seul allié du Real Madrid et du Barça

🔵 La décision de la cour européenne a été « saluée » par De Laurentiis qui est prêt à faire entrer le Napoli dans la nouvelle superleague !



(@ansacalciosport) pic.twitter.com/2ZKlra0o5B — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) December 21, 2023

Car si le Real Madrid et le FC Barcelone, qui n’ont jamais quitté le navire de la Super League, sont toujours chauds à l’idée de participer à cette concurrente de la Ligue des Champions, un seul grand club européen a répondu favorablement à la nouvelle. Il s’agit de Naples, déjà favorable à cette idée en 2021. Selon les médias italiens, Aurelio de Laurentiis, le président du Napoli, est « prêt à engager les discussions avec les clubs concernés » pour rejoindre le projet de la Super League.

Pour le reste des clubs européens, que ce soit les mastodontes de Premier League comme Manchester City, l’Atlético Madrid, le Bayern Munich ou l’Inter Milan, les clubs ont tous publiquement annoncé un refus catégorique de participer à cette éventuelle Super League. En France, tous les grands clubs comme le PSG, l’OM ou l’OL ont également dit non, comme la LFP. Autant dire qu’avec ce camouflet terrible, la Super League pourrait repartir aussi vite qu’elle est revenue, au grand bonheur de l’UEFA et de la FIFA, qui vont peut-être sortir plus grands que jamais de cette histoire.