La justice va trancher, la Super Ligue au bord du KO

Dans : Super League.

Par Adrien Barbet

Si le projet de la Super League a été rapidement annulé, il n'a pas été arrêté pour autant. Plusieurs clubs souhaitent toujours réformer le football européen et créer une nouvelle ligue pour changer la Ligue des Champions. L'UEFA a pris des dispositions juridiques pour se protéger et vient de remporter le premier procès devant la Cour de justice européenne.

Ce jeudi 15 décembre 2022, le lendemain de la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du monde de la FIFA, c'est l'UEFA qui jubile, mais pas pour la victoire des Bleus. Mais plutôt pour une victoire juridique. L'avocat général de la Cour de justice européenne a donné raison à l'UEFA dans le litige qui oppose la ligue qui gère le football en Europe à plusieurs clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus de Turin. La Cour de justice européenne estime que les règles de l'UEFA sont conformes au droit européen et que la création d'une autre ligue doit être approuvée par Aleksander Ceferin et l'UEFA. L'avocat général explique également que l'UEFA est en droit d'infliger des sanctions aux clubs qui souhaitent enfreindre cette règle et changer le football européen.

UEFA warmly welcomes today’s unequivocal Opinion recommending a ruling of the CJEU in support of our central mission to govern European football, protect the pyramid and develop the game across Europe. — UEFA (@UEFA) December 15, 2022

« L'UEFA accueille chaleureusement l'avis sans équivoque d'aujourd'hui recommandant une décision de la CJUE à l'appui de notre mission centrale de gouverner le football européen, de protéger la pyramide et de développer le jeu à travers l'Europe » a confié la ligue européenne sur son compte Twitter pour annoncer la décision de justice. La décision finale de la Cour de justice européenne ne sera rendue qu'en 2023 par l'avocat général et les juges. Le projet de la Super League n'est pas encore complètement annihilé mais Florentino Pérez et les autres dirigeants des cadors européens vont devoir trouver de nouvelles solutions pour bouleverser le football en Europe.