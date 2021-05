SL : La Premier League annonce un plan anti Super Ligue !

Dans : Super League.

Deux semaines après le putsch raté de douze grands clubs européens, dont six venus d'Angleterre, la Premier League a décidé de s'organiser pour contrer un éventuel nouvel essai de création d'une ligue privée.

Il y a deux semaines jour pour jour, l’Europe du football se réveillait en état de sidération après l’annonce de la création d’une Super Ligue par 12 des plus grands clubs du Vieux Continent. Une opération menée par le Real Madrid et la Juventus. Mais quelques heures après cette annonce, c’est d’Angleterre que la révolte venait, les supporters de Chelsea envahissant les rues autour de Stamford Bridge pour exiger que leur club abandonne ce projet. Bien vite les fans des six clubs anglais engagés dans la Super Ligue (Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Manchester United) déclenchaient des mouvements similaires, et en quelques heures, les dirigeants de ces équipes s’excusaient platement et se retiraient de cette ligue privée et où l’aspect sportif était clairement mis de côté au profit de l’argent. Mais du côté de la Premier League, on a retenu la leçon, et au lendemain des incidents intervenus à Old Trafford, des mesures ont été annoncées afin que plus jamais un club anglais ne s’amuse à vouloir voler de ses propres ailes.

Enquête et menace, l'Angleterre veut la peau de la Super Ligue

Tandis que la Fédération anglaise (FA) a confirmé qu’une enquête était déclenchée sur les six clubs concernés par l’éphémère Super Ligue, elle a également prévenu que désormais la fête était finie. « Notre priorité et notre objectif est d’empêcher la Super Ligue européenne de se produire, maintenant ou à l’avenir. Nous avons eu des discussions continues avec le gouvernement, la Premier League et l'UEFA. En particulier, nous avons discuté d'une législation avec le gouvernement qui nous permettrait de prévenir toute menace similaire à l'avenir afin que nous puissions protéger la pyramide du football anglais. La semaine dernière, nous avons lancé une enquête officielle sur la formation de la Super Ligue européenne et l'implication des six clubs anglais. Nous avons écrit à ces clubs afin de demander toutes les informations et preuves pertinentes concernant leur participation. Une fois que nous aurons les informations requises, nous examinerons les mesures appropriées à prendre. De toute évidence, ce qui s'est passé était inacceptable et aurait pu causer un grand tort aux clubs à tous les niveaux du football anglais », annonce la Fédération anglaise de football, la BBC précisant que désormais les propriétaires des clubs engagés dans les différents championnats anglais devront s’engager à respecter des principes fondamentaux où la Super Ligue n’aura pas sa place. De quoi couper définitivement les ailes de Florentino Perez et Andrea Agnelli qui croient toujours que leur idée était la bonne.