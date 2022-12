Southgate reste sélectionneur de l'Angleterre

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Une semaine après l'élimination de l'équipe d'Angleterre par la France lors des quarts de finale du Mondial 2022, Gareth Southgate a été conforté dans ses fonctions de sélectionneur. Il restera en poste jusqu'à l'Euro 2024.

« Nous sommes heureux de confirmer que Gareth Southgate continue en tant que manager de l'équipe d'Angleterre et dirigera notre sélection jusqu’à l’Euro 2024. Gareth et Steve Holland ont toujours eu notre plein soutien, et notre campagne pour l'Euro commence maintenant », a indiqué la Fédération anglaise dans un communiqué.