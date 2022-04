Said Benrahma a digéré la défaite de l'Algérie, l'OL est prévenu

Dans : Mondial 2022, OL.

Par Mehdi Lunay

Mardi dernier, l'Algérie a connu une fin de match cauchemardesque face au Cameroun avec un but de Karl Toko Ekambi qui lui a coûté une place au Qatar. Un échec traumatisant mais pas pour Said Benrahma qui compte rebondir et prévient les supporters.

L'image de Djamel Belmadi en pleurs, à genoux sur la pelouse de Blida, indiquait bien que l'Algérie avait perdu plus qu'un match ou un billet pour le mondial 2022. Champion d'Afrique en 2019 et invaincu pendant 35 matches, les Fennecs se sont effondrés en quelques semaines loupant leur CAN 2022 puis leur qualification au Qatar pour la coupe du monde. C'est donc le sentiment d'un gâchis qui prédomine dans cette équipe, un fiasco dont il sera difficile de se remettre. Les plus anciens ne goûteront peut-être plus à la chance d'aller en coupe du monde tandis que les plus jeunes se savent s'ils auront une autre opportunité de cet acabit.

Un échec qui fera grandir Said Benrahma

Said Benrahma n'est pas dans cette optique. Le feu follet de West Ham et ancien niçois a vécu cette défaite du banc de touche, impuissant comme des millions d'Algériens. Toutefois, il a mis des mots sur la frustration de toute une équipe sur ses réseaux sociaux. Il a posté un message sur Instagram dans lequel il remercie les supporters et montre l'envie de rebondir au plus vite.

« Mon pays, je voulais vous remercier pour votre soutien. C’est dans ces moments que je me rends compte de la chance d’avoir un pays qui nous soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Si un échec survient, considérez-le comme un défi pour un nouvel effort. L’échec est une partie nécessaire et inévitable de la vie. Sans celui-ci, il serait difficile de devenir davantage fort et mature. Nous reviendrons plus fort inchallah et j’en suis convaincu. Tahia DZ (allez l'Algérie) », a t-il posté. Said Benrahma est motivé à réagir après cet échec avec la sélection mais aussi en club à West Ham. Cela tombe mal pour l'OL puisqu'il retrouvera, jeudi prochain, les Lyonnais et Karl Toko-Ekambi en quart de finale de Ligue Europa.