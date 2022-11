Retrouver Mbappé et les Bleus, Messi refuse d’y penser

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

En fonction des résultats des uns et des autres, l’Argentine de Lionel Messi pourrait de nouveau croiser l’équipe de France en huitièmes de finale du Mondial 2022. Une perspective que la Pulga refuse d’envisager pour le moment.

Pour l’Argentine, l’équipe de France représente un mauvais souvenir. On se souvient de cet incroyable huitième de finale remporté par les Bleus (4-3) au terme d’un scénario fou. Outre la volée de Benjamin Pavard, un certain Kylian Mbappé avait alors confirmé son talent devant le monde entier. Cette rencontre a sûrement refait surface dans l’esprit des Argentins lorsqu’ils ont appris la possibilité de retrouver les Bleus cette année au même stade de la compétition.

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪



Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

Mais de son côté, le capitaine de l’Albiceleste Lionel Messi préfère éviter de penser à la phase éliminatoire. « Le Danemark ou la France en huitièmes de finale ? Oui, mais c'est déjà une erreur de penser aux huitièmes de finale, a prévenu le meneur de jeu du Paris Saint-Germain interrogé par le quotidien Olé. On doit d'abord penser au premier match. Il faut commencer par gagner le premier match, c'est essentiel de bien commencer, de débuter avec trois points, je pense que ça te donne de la tranquillité pour la suite. »

Messi a retenu la leçon

« Aujourd'hui on dit que l'adversaire pourrait être untel ou untel, et ensuite ça peut être différent. Pour nous aussi, a poursuivi l’international argentin. Lors du précédent Mondial, on se disait déjà qualifiés et premiers du groupe avant même d'y être. On se pensait déjà en huitièmes de finale, on pensait aux tours suivants et finalement ça s'était passé différemment. Dans une Coupe du monde, je pense qu'il se passe toujours des choses que l'on n’imagine pas, qui sont a priori étranges. On doit penser au premier match. » L’Argentine entamera la compétition contre les Emirats arabes unis.