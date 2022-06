Pas de coup d'un soir au Mondial, le Qatar confirme

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

La Coupe du monde au Qatar approche et joueurs comme supporters seront confrontés à des règles ultra strictes pendant la grande fête du football.

L’organisation du Mondial 2022 au Qatar suscite déjà beaucoup de défiance en raison des conditions de travail sur les chantiers des stades depuis plusieurs mois. Les informations dévoilées ce mardi par le Daily Star ne vont pas améliorer la cote de popularité du Qatar à six mois de la Coupe du monde. Et pour cause, le tabloïd anglais dévoile que les relations sexuelles seront officielles interdites pendant la compétition, qui débute officiellement le 21 novembre prochain, hormis pour les couples mariés. Et pour cause, les relations sexuelles hors mariage ainsi que l’homosexualité sont purement et simplement interdites au Qatar sous peine d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à sept ans. Très claire avec les joueurs et les supporters, la FIFA a indiqué qu’il n’y aura « aucune exception » à cette règle durant la Coupe du monde.

Le sexe scrupuleusement interdit au Qatar

Une source policière indique dans les colonnes du tabloïd que le sexe ne sera pas « à l’ordre du jour » au Qatar « sauf pour les couples ». Et de préciser. « Il n'y aura certainement pas d'aventures d'un soir lors de ce tournoi. Il n'y aura pas de fête du tout, vraiment. Tout le monde doit garder la tête froide, sauf s'il veut risquer de se retrouver en prison. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, le sexe est interdit. Les supporters doivent être préparés » a lancé cette source policière.

Les hôtels annulent des réservations

Autant dire que cette règle établie par le Qatar risque de refroidir plus d’un supporter et plus d’un joueur à l’approche de cet évènement habituellement très festif à tous les niveaux. L'Emir du Qatar en personne a déjà répondu à des polémiques similaires récemment, expliquant qu'il accueillait toutes les cultures du monde, mais que ceux qui venaient au Qatar devaient respecter les cultures et la loi de l'Emirat. « Je veux aussi que tout le monde vienne, comprenne et apprécie également les différentes cultures. Nous vivons tous sur une même planète, mais chacun de nous a des cultures différentes. Nous accueillons tout le monde, mais nous attendons et nous voulons aussi que les gens respectent notre culture », a déjà prévenu le Cheikh Al-Thani. Les premières sanctions sont d'ailleurs tombées, puisque des couples qui ne portaient pas le même nom de famille ont vu leur réservation d'hôtel être annulées ces dernières semaines.