CdM : Lewandowski en échec, Ochoa sauve le Mexique

1ere journée de la Coupe du monde 2022

Stadium 974 Rass Abou Aboud

Score : Mexique 0-0 Pologne

Après la défaite surprise de l'Argentine, le Mexique et la Pologne avaient l'occasion de faire un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Guillermo Ochoa a permis aux Mexicains d'obtenir le point du match nul.

La Pologne et le Mexique se quittent bons amis au terme d'une rencontre très indécise et laissent la première place du groupe C à l'Arabie Saoudite. Robert Lewandowski a eu l'occasion de débloquer son compteur en Coupe du monde et de mettre la Pologne sur la bonne voie en obtenant un penalty. Mais Guillermo Ochoa, toujours excellent en sélection, a superbement stoppé la tentative de l'attaquant du FC Barcelone qui est décidément maudit dans cette compétition. Les attaquants n'ont pas su se mettre en évidence face aux bonnes défenses polonaises et mexicaines. Le Mexique jouera probablement sa qualification lors du prochain match face à l'Argentine de Leo Messi. La Pologne n'a pas passé la phase de poules de la Coupe du monde depuis 1986 et va devoir gagner son prochain match contre l'Arabie Saoudite pour espérer briser cette malédiction.