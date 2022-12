Neymar refuse de répondre à cette terrible question

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

A 30 ans, Neymar envisage de tout plaquer avec le Brésil après la déception de l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde.

Grand favori de cette compétition, le Brésil s’est, comme il y a quatre ans, arrêté en quarts de finale. Après la Belgique, c’est la Croatie qui a mis un terme à l’aventure de la Seleçao, ce qui fait tout de même très mauvais genre au pays du football-roi. Entre jeunesse prometteuse, stars à leur meilleur niveau et expérience en défense, le Brésil était pourtant annoncé comme le pays capable de ramener une sixième étoile. Neymar avait même rajouté une étoile à son short lors d’une vidéo qui a beaucoup fait parler au début de la compétition. Son rêve s’écroule, mais il reste à savoir si cela mettra un terme définitif à son ambition d’être champion du monde. A l’heure où il vient d’égaler Pelé en ce qui concerne le nombre de buts marqués en sélection, le meneur de jeu du PSG n’a pas réussi à soulever la Coupe du monde une seule fois. Et il avait prévenu avant le début de l’épreuve au Qatar, ce serait certainement son dernier Mondial étant donné qu’il ne se voyait pas reste encore aussi motivé dans quatre ans, à 34 ans.

Neymar parlera, mais pas à chaud

Mais au moment de quitter l’épreuve après l’élimination par la Croatie, Neymar a forcément été interrogé sur son avenir. Abattu, le joueur parisien n’a pas fui ses responsabilités, mais a refusé de donner une réponse définitive. La question portait toutefois sur son désir de continuer à jouer pour la Seleçao dans les années à venir. « Sincèrement, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas bon de parler maintenant. Ce serait précipité de dire que c'est la fin, mais je ne garantis rien non plus. Nous verrons ce qui se passe à l’avenir mais je ne veux pas parler maintenant, c’est encore chaud. Je dois penser à ce qu’il y a de mieux pour moi et pour l’équipe nationale », a livré Neymar, qui ne veut pas, comme Messi l’avait fait en 2016, annoncer sa retraite internationale à 30 ans pour revenir dessus quelques mois plus tard.

En attendant, Neymar va pour le moment prendre quelques jours pour digérer, et la reprise de la saison avec le PSG, attendu pour la fin du mois de décembre, risque d’être bien amère pour le Parisien. Surtout qu’il devra soigner une cheville qui n’était probablement pas totalement rétablie lors des deux derniers matchs, à la vue des prestations du numéro 10. Mais pour le moment, Neymar va devoir affronter la furia de la presse brésilienne, qui s’en est déjà pris à Tite pour ne pas mis Neymar plus tôt dans la série de tirs au but, et lui laisser le 5e, qu’il n’a donc pas eu à tirer. « Comment peut-on ne pas mettre ses meilleurs tireurs dès le début, sachant que le dernier tireur a une chance de ne jamais tirer ? », s’est vu demander le sélectionneur brésilien, qui a ensuite posé sa démission. « Nous sommes tous ensemble, ceux qui ont demandé à frapper sont des cracks. Il voulait prendre le pénalty car c’est un grand joueur », a assuré Neymar, qui ne veut pas voir son équipe se déchirer malgré l’échec retentissant de voir le Brésil encore écarté du dernier carré.