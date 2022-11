Neymar frime avec 6 étoiles, la guerre Brésil-Allemagne éclate

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Le Brésil fera son entrée en lice à la Coupe du monde jeudi contre la Serbie. Une rencontre que disputera, sauf rebondissement, Neymar Jr.

Neymar a clairement fait de cette Coupe du monde au Qatar un objectif majeur dans sa fin de carrière. Le joueur du PSG fait pour le moment une très belle saison avec son club. Sans doute de bon augure pour le Brésil, qui fera son entrée en lice ce jeudi contre la Serbie. Avant cette rencontre, les Auriverde font déjà pas mal parler. Neymar en tête. En effet, dès son arrivée au Qatar, la star du PSG avait posté une photo sur son compte Instagram en ajoutant une étoile aux cinq déjà présentes au-dessus de l'écusson du Brésil. Une photo jugée arrogante par la presse allemande, Bild en tête.

Neymar, première polémique en vue !

« L’arrogance de Neymar » titre le quotidien allemand BILD sur un article. 😤



La raison ? L’attaquant Brésilien s’est affiché avec un short sur lequel il a rajouté une 6 ème étoile au dessus du logo de la Seleçao. ⭐️🇧🇷 pic.twitter.com/Qz8gMTd5wi — BeFootball (@_BeFootball) November 21, 2022

Ces dernières heures en conférence de presse, Richarlison a eu le temps de revenir sur cet épisode. Et selon lui, il n'y a aucune polémique à faire. « Ce sont eux les arrogants. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non. Neymar a posté cette photo parce que c'est aussi son rêve. Ce journaliste est un connard », a notamment indiqué le joueur de Tottenham, ce qui ne manque bien évidemment pas de faire réagir sur la Toile. Egalement présent devant la presse ce lundi, Raphinha a lui précisé : « Nous portons ce poids comme tous les Brésiliens. Depuis 2006, tout le monde veut que le Brésil gagne la sixième étoile et c'est la même chose aujourd'hui, pour la presse, pour les supporters ». Comme en 2014 et en 2018, le Brésil et ses joueurs sont donc en mission. Publiquement, afficher sa confiance quant à un nouveau sacre en Coupe du monde n'est pas tabou. En espérant pour eux qu'ils soient plus inspirés que lors des dernières éditions. Neymar, lui, aura sans doute à coeur de faire taire ses détracteurs, qui ne lui épargneront rien lors de ce Mondial au Qatar. Comme Leo Messi, l'ancien du Barça ne devrait pas disputer la prochaine édition en 2026.