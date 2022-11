CdM : Lionel Messi dit stop, la terrible annonce

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe d'Argentine démarrera son Mondial au Qatar ce mardi contre l'Arabie saoudite. Leo Messi voudra tout de suite marquer les esprits.

Leo Messi fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Pour certains, il est même le GOAT, le plus grand de tous les temps. Pourtant, il manque encore un trophée majeur au joueur du PSG : la Coupe du monde. Dès ce mardi contre l'Arabie saoudite, la Pulga aura l'occasion de montrer la voie à son équipe, qui fait partie des favorites pour remporter la compétition. A 35 ans, Leo Messi s'est donné les moyens d'arriver au Qatar en pleine forme. Son début de saison avec le PSG a en effet été très probant. Avant le début de l'Argentine au Mondial, c'est tout un pays qui croit en l'exploit de l'Albiceleste. D'autant plus que cette compétition sera la dernière de Leo Messi.

Messi, c'est bientôt la fin !

Les supporters argentins sont en masse pour soutenir Lionel Messi et ses coéquipiers 🇦🇷🥳



(🎥 @hamadlahdan) pic.twitter.com/OQ6SGfaCZ1 — Footballogue (@Footballogue) November 21, 2022

Si quelques doutes étaient encore présents sur le sujet, l'ancien du Barça a tué tout suspense ces dernières heures. En conférence de presse, Leo Messi a indiqué sans hésitation : « Je me sens très bien physiquement. Je suis arrivé ici en très bonne forme physique et mentale. C'est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous : gagner la Coupe du monde. C'est ma dernière Coupe du monde ». Voilà qui est clair et qui ne laisse plus de place au doute. L'Argentine, après avoir joué face à l'Arabie saoudite, sera aux prises avec le Mexique puis la Pologne. En fonction de son classement final dans sa poule, l'Argentine pourrait de nouveau croiser la route de l'équipe de France en huitèmes de finale. Leo Messi, lui, ne devra pas se manquer s'il veut une nouvelle fois marquer les esprits et très certainement mettre définitivement fin au débat sur le plus grand joueur de tous les temps.