Neymar est bidon, il y a un traitre dans le camp brésilien

Jeudi soir, malgré la victoire face à la Serbie, le Brésil n'a pas passé une excellente soirée. Sa star Neymar s'est blessée à la cheville et pourrait manquer une bonne partie du tournoi. Un coup dur pour Kaka... sauf si Neymar est au même niveau que jeudi.

Dans sa quête d'une sixième couronne mondiale, le Brésil se passerait bien d'imprévus comme la blessure de Neymar. Le joueur du PSG a été touché aux ligaments de la cheville droite face à la Serbie. Il a quitté la pelouse en boitant avant de fondre en larmes sur le banc de touche. De quoi faire peur à de nombreux supporters brésiliens ainsi qu'à ses partenaires. Au vu de la forme de Neymar depuis le début de saison et son importance dans la Seleçao, son forfait aurait des répercussions importantes sur les chances brésiliennes de sacre.

Les légendes de l'équipe brésilienne partagent ce constat comme c'est le cas de Kaka. Présent dans les tribunes du Losail Stadium jeudi soir, le Ballon d'or 2007 était peiné pour son compatriote. Le Brésil perd un atout indéniable même si Kaka n'est pas totalement dithyrambique envers Neymar. Selon lui, la star du PSG a réalisé un mauvais match contre les Serbes et l'équipe brésilienne a su quand même bien performer.

🚨 Brazil do not plan to play Neymar, who was injured against Serbia, until the round of 16 at the World Cup.



(Source: Diario Sport) pic.twitter.com/NlnbfLGgvw