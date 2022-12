CdM : Neymar forfait jusqu’en finale, le Brésil pleure

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Le Brésil privé de Neymar, cela pourrait bien durer beaucoup plus longtemps que prévu. Sa blessure à la cheville ne s'améliore pas vraiment, et son retour pourrait attendre jusqu'à la finale !

La méthode Coué prônée par le Brésil depuis la blessure de Neymar ne permet pas de défier la science. Victime d’une entorse à la cheville avec atteinte ligamentaire face à la Serbie, le numéro 10 était annoncé dès le soir du premier match comme bien présent pour affronter la Suisse quelques jours plus tard. Il n’en fut rien. Avec deux victoires, la Seleçao aborde le match face au Cameroun en toute tranquillité et n’a pas besoin de « Ney » pour continuer son parcours. Du moins pour le moment.

Ensuite, les choses sérieuses vont débuter pour le Brésil, grand favori pour le titre mondial. En 1/8e de finale, il pourra y avoir du costaud face à la Seleço avec possiblement l’Uruguay ou le Ghana par exemple. Mais pour cette rencontre, The Mirror l’affirme, ce sera sans Neymar également. Selon les informations du journal anglais, l’absence du numéro 10 du PSG ne se compte pas en jours, mais plutôt en semaines et cela pourrait aller jusqu’à trois semaines pour que le meneur de jeu puisse enfin retrouver toutes ses sensations. Un message très inquiétant, et qui ne provoquerait l’éventuel retour de Neymar qu’à l’occasion de la finale de la Coupe du monde, si le Brésil y participe bien évidemment.

Pas de ballons, pas d'appuis pour Neymar

Le journal anglais cite des sources proches de la sélection brésilienne même si, ces dernières heures, des échos dans tous les sens sont sortis. Mais il faut savoir faire la part des choses entre les discours rassurants de son clan, et la réalité médicale d’un joueur fragile, surtout au niveau des chevilles. L’optimisme exagéré de Tite ou du père de Neymar a en tout cas été douché, et les soins qui se multiplient ne peuvent pas non plus réparer un ligament endommagé par miracle. Depuis une semaine, l’ancien barcelonais enchaine trois séances de soins par jour, même s’il a été aussi freiné par des symptômes grippaux ces derniers jours.

Pour le moment, Neymar est en tout cas très loin de revenir sur le terrain, malgré des prises d’informations continuelles, et une volonté du service communication de la Seleçao de montrer des images rassurantes, ce qui n’arrive toujours pas. Il peut marcher sans douleur mais ne peut pas prendre d’appuis sur sa cheville douloureuse. Aucun exercice avec ballon n’est possible de manière sérieuse ce qui laisse penser qu’un retour dans quelques jours pour le 1/8e de finale risque d’être très difficile. C’est à la piscine que le joueur parisien passe en tout cas quasiment toutes ses journées pour mettre toutes les chances de son côté dans son rêve d’aider le Brésil à aller le plus loin possible dans ce Mondial au Qatar.