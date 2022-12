Lionel Messi annonce sa fin de carrière avec l'Argentine

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Homme du match pour la quatrième fois depuis le début du Mondial, Lionel Messi a encore été grandiose face à la Croatie en demi-finale.

Buteur sur penalty pour l’ouverture du score de l’Argentine, Lionel Messi a ensuite régalé le peuple argentin avec une action dont il a le secret et une passe décisive magique pour Julian Alvarez sur le troisième but de son équipe. Le n°30 du Paris Saint-Germain est clairement en mission pour son pays, il veut remporter une Coupe du monde avec l’Argentine. L’ancien capitaine du Barça n’est plus très loin de son rêve, même s’il devra encore se défaire du Maroc ou de la France en finale, dimanche à 16 heures. Après la victoire fracassante de l’Argentine face à la Croatie en demi-finale ce mardi, Lionel Messi a par ailleurs fait une grosse annonce au sujet de son avenir en sélection en avouant que la finale de la Coupe du monde 2022 serait son dernier match dans un Mondial avec l’Albiceleste.

Messi jouera dimanche son dernier match de Coupe du monde

« La finale, mon dernier match au Mondial avec l’Argentine ? Oui, sûrement oui. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde et je ne pense pas que cela sera encore possible » a confirmé Lionel Messi au micro du quotidien argentin Olé après la victoire de son équipe face à la Croatie, avant de poursuivre. « Finir comme ça, c’est le mieux » a avoué Lionel Messi, qui préfère partir sur de très bons souvenirs plutôt que de vivre ce que Cristiano Ronaldo a vécu lors de la Coupe du monde avec le Portugal. « Ce que nous avons fait était difficile, car chaque match était une finale. On a joué cinq finales, on en a gagné cinq. Espérons que ce soit le cas de la prochaine... En interne, on était très confiant parce qu'on connaît ce groupe. On a perdu le premier match sur des détails, et cela nous a fait grandir » a par ailleurs lancé Lionel Messi, optimiste avant la finale contre le Maroc ou la France. Même si une affiche face aux Bleus rappellerait forcément de très mauvais souvenirs aux Argentins, lesquels avaient été traumatisés par la vitesse fulgurante d’un certain Kylian Mbappé en 2018.