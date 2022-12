CdM : Messi trop fort pour la Croatie, l'Argentine en finale !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde 2022, 1/2 finale

Lusail Stadium (Losail)

Argentine-Croatie 3-0

Buts : Messi (34e sur pen.), Alvarez (39e, 69e)

Avec un Lionel Messi en mission auteur d'un but et deux passes décisives, l'Argentine n'a fait qu'une bouchée de la Croatie 3-0 en demi-finale. L'Albiceleste et son génie sont en finale, à une marche du rêve ultime : un troisième sacre mondial.

L'Argentine était sur ses gardes avant de défier une étonnante équipe croate, jamais essoufflée malgré les prolongations successives jouées et tombeuse du rival brésilien en quarts. Le début de match était prudent des deux côtés avec peu d'occasions créées. Les Croates commençaient à prendre le dessus dans le jeu quand les artistes argentins sortaient de leur boîte. Enzo Fernandez lançait Julian Alvarez en profondeur dans une défense croate mal alignée. L'attaquant de Manchester City était percuté par Livakovic et M.Orsato devait siffler penalty. Lionel Messi ne tremblait pas face au gardien spécialiste de l'exercice et catapultait le ballon dans la lucarne.

Lionel Messi is the oldest man to ever score 5 goals at a single World Cup 👏



Always breaking records 🐐 pic.twitter.com/s0owXmq7Pb — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2022

La Croatie était assommée une deuxième fois dans la foulée. Sur un contre après un corner croate, Messi donnait à Alvarez qui se lançait dans un raid solitaire victorieux et un peu chanceux. Deux buts en cinq minutes qui décidaient du sort de cette demi-finale. La seconde période était bien gérée par les Argentins. Ils enfonçaient même le clou grâce à un Messi étincelant. La Pulga se jouait de Gvardiol avant d'offrir un caviar à Alvarez pour le doublé du Citizen. Impuissants, les coéquipiers de Luka Modric devaient renoncer à leur rêve de finale et laissaient les Argentins l'emporter sans souci. Lionel Messi aura l'occasion de ramener une troisième coupe du monde à son pays, sa première personnelle, dimanche face au vainqueur de France-Maroc.