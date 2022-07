Les antivax de l'équipe d'Angleterre privés de Mondial au Qatar

Dans quelques mois, 32 nations se retrouveront au Qatar pour le Mondial dans un contexte où le Covid reste présent. Le Qatar a mis en place des règles strictes envers les non-vaccinés, y compris les joueurs, et cela pose problème en Angleterre.

A partir du 21 novembre prochain, le monde du football aura les yeux tournés en direction du Qatar. Le petit émirat accueillera le 22e mondial de l'histoire, une compétition particulière à bien des égards. Première coupe du monde jouée en hiver, elle aura lieu dans la continuité des championnats européens et elle sera aussi marquée par la pandémie de Covid-19, laquelle a débuté en 2020 déjà. Ces différentes problématiques pourraient bien compliquer la tâche des pays qualifiés. Au sujet des règles sanitaires, le Qatar est d'ailleurs assez strict ce qui n'est pas sans conséquence sur certaines sélections.

C'est notamment le cas de l'Angleterre. Plusieurs joueurs de l'effectif de Gareth Southgate ne sont pas vaccinés ou ne comptent pas refaire une nouvelle dose prochainement. Cela pose problème puisque le Qatar ne laisse pas entrer aussi facilement les non-vaccinés. Les joueurs non-vaccinés devront ainsi s'isoler cinq jours après leur arrivée dans l'émirat. Présents dans le groupe B, les Anglais débuteront la compétition très tôt avec un match face à l'Iran comme deuxième match du tournoi, le 21 novembre à 14h. Ils joueront donc six jours après leur arrivée dans le pays ce qui pourrait contraindre ces joueurs à déclarer forfait face aux Iraniens.

Gareth Southgate is threatening to sack unvaccinated players from the World Cup squad