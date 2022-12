Le Mondial truqué, Lionel Messi et l'Argentine accusés

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Mardi soir, l'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en étrillant la Croatie (3-0). Leo Messi aura réalisé une grande prestation, de quoi terminer meilleur joueur de la rencontre. Mais certains crient au scandale.

Lionel Messi a une nouvelle et dernière opportunité de remporter la Coupe du monde après le succès de l'Argentine face à la Croatie ce mardi soir. Auteur d'un but et d'une passe décisive magnifique, le septuple Ballon d'Or a encore une fois tiré son équipe vers le haut. Depuis le début de ce Mondial au Qatar, le septuple Ballon d'O régale, lui qui est déjà auteur de 5 buts. Encore une fois élu homme du match après la victoire argentine sur la Croatie, le joueur du PSG fait néanmoins parler. Si de nombreux fans et observateurs louent son talent et son investissement, ce n'est pas le cas de tous. Les médias croates ne décolèrent d'ailleurs pas après le penalty généreux donné à l'Albiceleste suite à une faute sur Julian Alvarez. Le trophée d'homme du match donné à Messi énerve également. Et la FIFA est pointée du doigt concernant un possible coup tordu monté pour faire gagner la Coupe du Monde à Lionel Messi.

Messi fait rager la Croatie

Comme l'indique le média Sportske Novosti, une partie de la presse croate affirme que la FIFA pousse pour que Lionel Messi soulève la Coupe du monde dimanche soir prochain. L'arbitre de la rencontre, Daniele Orsato, n'échappe pas aux critiques. L'Italien est mis en cause ainsi que le trophée d’Homme du Match qui, selon eux, aurait dû revenir à Julian Alvarez. Voilà de quoi mettre un peu plus de pression au corps arbitral qui officiera lors de la finale de la Coupe du monde. Sur les 5 buts marqués par Leo Messi lors de ce Mondial au Qatar, 3 l'ont été sur penalty. La Pulga en aura même eu un quatrième, mais ce dernier a été manqué face à la Pologne. Forcément, certains se posent de plus en plus de questions sur ce traitement de faveur donné aux Argentins. Toujours est-il que la qualification de l'Argentine pour cette finale de la Coupe du monde n'a rien de scandaleuse. Car avec ou sans ce penalty, l'Albiceleste a globalement maîtrisé son sujet. Mais cela ne calme pas les accusateurs.

Et certains de ressortir les propos de Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA qui s'était confié à La Nacion le grand quotidien argentin, qui en 2017 avant annoncé la couleur. « Les années 80 et 90 appartenaient à Maradona, ces dix dernières années à Messi. Bien sûr, Maradona a aussi remporté une Coupe du monde. Oui, Lionel Messi doit encore gagner une Coupe du monde, même si plusieurs grands joueurs ne l'ont pas fait », avait expliqué le patron de l'instance mondiale du football. De là à y voir un complot, il faut clairement avoir une rage monumentale pour y croire, et cela quel que soit son avis sur le penalty accordé à l'Argentine face à la Croatie.