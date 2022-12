Neymar la taupe du Brésil, la raison dévoilée

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Neymar a fait sensation ces derniers jours en dévoilant des échanges privés avec certains de ses coéquipiers de la sélection. Le but est désormais connu.

La déception des joueurs brésiliens après leur élimination en quarts de finale de la Coupe du monde par la Croatie aux tirs au but, dans un match qu’ils étaient persuadés de tenir, est terrible. Les images et les témoignages relatent de cette dramaturgie alors que tout un pays se voyait offrir à Neymar et ses coéquipiers un sacre tant attendu depuis plus de 20 ans. Il n’en sera donc rien, et de Thiago Silva à Marquinhos, en passant par Rodrygo ou Neymar, les propos dépressifs se multiplient. Visiblement désireux de montrer que le moral était en berne au sein de l’équipe, Neymar a décidé à la surprise générale de publier des messages privés entre les joueurs de la Seleçao après l’élimination. Et comme le joueur du PSG l’a expliqué sans détour, cela a été fait sans l’accord de ces derniers. Même si les messages n’ont rien de compromettant, les intéressés n’ont visiblement pas eu le choix.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« J’ai tout le temps envie de pleurer. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas croire que nous avons perdu », a souligné Thiago Silva, dont la femme a expliqué que son mari restait prostré et silencieux pendant de longues heures depuis les évènements du week-end dernier. Ces nombreux publications dévoilées ont aussi un but, celui de bien montrer au peuple brésilien que les joueurs de la Seleçao sont aussi déçus que leurs supporters. Si personne n’avait vu venir cette élimination face à la Croatie, les polémiques se sont multipliées depuis cette défaite aux tirs au but.

Les joueurs brésiliens attaqués au pays

Le manque d’humilité des joueurs a été pointé du doigt, entre les danses et les annonces de la 6e étoile, sans compter l’escapade de Vinicius Junior et Militao pendant le tournoi pour aller déguster un steak en or chez Salt Bae. L’attaquant du Real Madrid avait alors demandé à être jugé sur ses performances sur le terrain et non pour sa vie privée et ce qu’il faisait pour se divertir. Le jugement est forcément tombé après son tournoi qui restera décevant, à l’image de nombreux joueurs de la Seleçao. En plus de cela, Neymar et compagnie se sont faits taper dessus pour leur volonté de se teindre les cheveux. Le média UOL a évoqué ces préoccupations extra-sportives comme un symbole du manque de concentration et d’humilité de l’équipe. « Ce ne sont pas ces coupes de cheveux qui vous font perdre la Coupe, mais elles reflètent une certaine attitude », a dénoncé Vampeta, ancien international brésilien et ex-joueur du PSG notamment.